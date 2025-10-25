ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι είναι οι δύο κατηγορούμενοι που κρίθηκαν προφυλακιστέοι – Αύριο απολογείται ο «αρχηγός», άνθρωπος «κλειδί» ο λογιστής

Δύο κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, μέχρι στιγμής, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπειτα από την απόφαση του ανακριτή με την Ευρωπαία εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προφυλακιστέος κρίθηκε ένας εκ των κατηγορουμένων που φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε συσταθεί με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω επιδοτήσεων.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος φέρεται να είχε πλήθος χρηματικών συναλλαγών με τον φερόμενο ως αρχηγό της οργάνωσης, με τον οποίο τον συνδέει και συγγενική σχέση.

Παράλληλα, προφυλακιστέα κρίθηκε και μία 53χρονη, που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο. Κατηγορούμενες στην υπόθεση είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες έχουν αφεθεί ελεύθερες μετά την απολογία τους, με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Κυριακή απολογείται ο «αρχηγός», ο πατέρας του και τα υπόλοιπα βασικά μέλη του κυκλώματος, ενώ ήδη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και επιτελικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση στον λογιστή που συνελήφθη μαζί με άλλους 36 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν στο σπίτι του 54χρονου είδη πολυτελείας γνωστών οίκων, μεταξύ άλλων πανάκριβα ρολόγια και τσάντες.

«Κλειδί» στο κατηγορητήριο ο λογιστής

O λογιστής ήταν ο άνθρωπος κλειδί σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι επαγγελματικές του γνώσεις αποδείχθηκαν προσοδοφόρες για τον ίδιο και μέλη του κυκλώματος καθώς ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο ίδιος, άλλωστε αν και λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά παρουσιάζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν γη από τους εκμισθωτές – φαντάσματα και λάμβαναν επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τα αγροτεμάχια ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Μέλος του κυκλώματος που εμφανίζεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως οδηγός μεταφορικής, δήλωνε αναδρομικά ως ιδιοκτησία του καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χωρίς να προσκομίζει τίτλους κτήσης, αλλά λάμβανε επιδοτήσεις. Όταν ο λογιστής κατάλαβε ότι οι έλεγχοι πλησιάζουν, φαίνεται να τον συμβούλεψε να τις διαγράψει από το Ε9 του, δηλώνοντας «Λανθασμένη εισαγωγή οικοπέδου».

Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εμπλεκόμενο λογιστή. Πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λόγω των ευρημάτων που εντόπισαν οι αρχές σπίτι του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις που περιλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς τηλεφώνων και κωδικούς taxisnet. (ΕΦΕ).

«Αρχηγός» με αγροτεμάχια στις πλημμυρισμένες εκτάσεις

Εξαψήφιες επιδοτήσεις καρπώνονταν τα υψηλόβαθμα μέλη του κυκλώματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ακόμα και αγροτεμάχια που είχαν πληγεί κατά τις κακοκαιρίες Daniel και Elias στη Θεσσαλία.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος έλαβε το 2023, ενισχύσεις ύψους 26.000 ευρώ, ενώ το 2024 136.000 ευρώ, ως στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, καθώς δήλωνε αγροτεμάχια στο Στεφανοβίκειο, δίπλα από τη λίμνη Κάρλα, που πλημμύρισε με τον Daniel.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης από το 2018 φαίνεται να φουσκώνουν με ασύλληπτους ρυθμούς. Σύμφωνα με τη δικογραφία, την τελευταία 7ετία μέλη του κυκλώματος του πίστωσαν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ανοδική πορεία παρουσιάζουν και οι λογαριασμοί της συζύγου του, που κατηγορείται ως υπαρχηγός. Από το 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις άνω των 220.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ από τρίτους λογαριασμούς άνω των 340.000 ευρώ. Στον αρχηγό πιστώθηκαν περίπου 80.000 ευρώ.

Ο πατέρας του αρχηγού, φέρεται πως μετέφερε πάνω από 180.000 ευρώ από τα μέλη προς τον γιο του, είτε μέσω τραπέζης είτε με μετρητά.