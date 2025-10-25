Επιστροφή ενοικίου: Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Enikos Newsroom

οικονομία

επιστροφή ενοικίου

Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με «το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση» όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

  •  Για τους άγαμους, το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 20.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ,
  • Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 28.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ανέρχεται έως στα 140.000 ευρώ,
  • Για ζευγάρι με 1 παιδί το ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται έως 32.000 ευρώ και το όριο στην αξία της ακίνητης περιουσία είναι στα 160.000 ευρώ.
  • Για ζευγάρι με 2 παιδιά, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 36.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι έως 180.000 ευρώ.
  • Για κάθε επιπρόσθετο ανήλικο το ποσό του εισοδήματος είναι επιπλέον 4.000 ευρώ και αναλογική προσαύξηση γίνεται και σε ακίνητη περιουσία.

Τα ποσά και ο τρόπος καταβολής

Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό αφορά στην κύρια κατοικία και στην φοιτητική. Δηλαδή:

  • για την κύρια κατοικία οι δικαιούχοι θα πάρουν  έως 800 ευρώ και επιπλέον  50 ευρώ για κάθε παιδί
  • για την φοιτητική κατοικία θα δοθεί ποσό ύψους  έως 800 ευρώ.

Οι καταβολές θα γίνουν χωρίς υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους καθώς η άντληση των στοιχείων από μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις θα γίνει αυτόματα.

Σε κάθε περίπτωση η  ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί αλλά και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς το βάρος στην παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το μέγεθος του πέους στην ενήλικη ζωή – Τι έδειξε μελέτη

6 λάθη στα φρύδια που σας γερνούν

Αλλαγή ώρας: Γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα – Γιατί ανοίγει ξανά η συζήτηση στην Ε.Ε. για κατάργηση του ...

Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ύψη η τιμή της χονδρικής – Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ για παράνομο περιεχόμενο – Τα ευρήματα της Κομισιόν
περισσότερα
12:45 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Ποιοι πληρώνονται πριν από την 28η Οκτωβρίου και πότε θα γίνουν οι καταβολές του επόμενου μήνα

Σε δύο δόσεις θα γίνει η καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Νοέμβρ...
09:56 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ηλεκτρική ενέργεια: Ρεκόρ εξαγωγών από την Ελλάδα – Όφελος μισό δισ. στο εμπορικό ισοζύγιο

Στα 550 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το όφελος στο εμπορικό ισοζύγιο από τις εξαγωγές ηλεκτρικής ε...
08:07 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Περισσότερο χρόνο έχουν πλέον στη διάθεση τους οι υπόχρεοι για να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες...
22:07 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Πόθεν Έσχες: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου για την υποβολή των δηλώσεων

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες, οι οποίες αφορο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς