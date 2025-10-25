Επιστροφή ενοικίου: Πότε και πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Στις 30 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους, με «το 80% των ενοικιαστών να λαμβάνουν την ενίσχυση» όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.
Αξίζει να σημειωθεί πως επειδή η ημερομηνία αυτή πέφτει Κυριακή, οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει συνήθως με επιδόματα και συντάξεις.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια
- Για τους άγαμους, το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 20.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας έως 120.000 ευρώ,
- Για ζευγάρι χωρίς παιδιά το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι στα 28.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να ανέρχεται έως στα 140.000 ευρώ,
- Για ζευγάρι με 1 παιδί το ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται έως 32.000 ευρώ και το όριο στην αξία της ακίνητης περιουσία είναι στα 160.000 ευρώ.
- Για ζευγάρι με 2 παιδιά, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 36.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι έως 180.000 ευρώ.
- Για κάθε επιπρόσθετο ανήλικο το ποσό του εισοδήματος είναι επιπλέον 4.000 ευρώ και αναλογική προσαύξηση γίνεται και σε ακίνητη περιουσία.
Τα ποσά και ο τρόπος καταβολής
Υπενθυμίζεται πως το επίδομα αυτό αφορά στην κύρια κατοικία και στην φοιτητική. Δηλαδή:
- για την κύρια κατοικία οι δικαιούχοι θα πάρουν έως 800 ευρώ και επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί
- για την φοιτητική κατοικία θα δοθεί ποσό ύψους έως 800 ευρώ.
Οι καταβολές θα γίνουν χωρίς υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους καθώς η άντληση των στοιχείων από μισθωτήρια και τις φορολογικές δηλώσεις θα γίνει αυτόματα.
Σε κάθε περίπτωση η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των εκμισθωτών και των ενοικιαστών, τις δηλώσεις μισθώσεων και τα ποσά που έχουν κατατεθεί αλλά και όλα τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι.