Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Πειθαρχικός έλεγχος για όλη τη διμοιρία των ΜΑΤ – «Υπήρχαν άλλοι τρόποι απώθησης των διαδηλωτών»

Μεταξουργείο: Επεισόδια με κρότου λάμψης και χημικά έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πειθαρχικός έλεγχος θα διαταχθεί για όλη την αστυνομική δύναμη που ήταν έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Σύμφωνα με τον STAR κανείς από το κέντρο επιχειρήσεων δεν είχε δώσει εντολή στη διμοιρία των ΜΑΤ που ήταν στο σημείο να κάνει χρήση χημικών. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και γι’ αυτόν τον λόγο όλη η αστυνομική δύναμη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Στο σημείο υπήρχαν και μικροί μαθητές και μάλιστα ένα αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ενοχλήσεις στα μάτια και προβλήματα στην αναπνοή του.

Από τη λεωφόρο Κατεχάκη αναφέρουν ότι υπήρχαν και άλλοι τρόποι να απωθηθούν οι διαδηλωτές από τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς δεν είχαν να διαχειριστούν εκατοντάδες άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ομάδα ατόμων που λάμβανε μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο 4 φορές, ενώ επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας τους αντικείμενα. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί, όπως τονίζεται στη ανακοίνωση, τους απώθησαν αρχικά με τις ασπίδες τους και στη συνέχεια κάνοντας χρήση χημικών.

Υπενθυμίζεται ότι εκπαιδευτικοί και γονείς διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων δημοτικών σχολείων της Αθήνας.

 

