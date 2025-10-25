Άρτα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν καύσιμα από σφραγισμένο πρατήριο – Είχαν και.. βυτιοφόρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άρτα: Συνελήφθησαν 4 άτομα που προσπάθησαν να κλέψουν τα καύσιμα από σφραγισμένο πρατήριο

Μία περίεργη υπόθεση απασχολεί τις αρχές στην Άρτα, όπου τέσσερα άτομα, επιχείρησαν να αφαιρέσουν καύσιμα από πρατήριο, το οποίο είχε σφραγιστεί για νοθεία στις αρχές Σεπτέμβρη, ύστερα από πανελλαδική επιχείρηση του ελληνικού FBI.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 το βράδυ της Παρασκευής 24/10. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι 4 συλληφθέντες  έφτασαν από την Αθήνα, στην Άρτα με ένα βυτιοφόρο και έναν γερανό, με σκοπό να αφαιρέσουν καύσιμα που υπήρχαν στις δεξαμενές, και ίσως και τις πειραγμένες αντλίες που υπήρχαν στο κατάστημα.

Οι δράστες, είχαν προλάβει και είχαν παραβιάσει τις σφραγίδες από μια δεξαμενή και από το βενζινάδικο.

Πώς αποκαλύφθηκε η απόπειρα κλοπής

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, που περνούσε από το σημείο, και γνώριζε ότι το πρατήριο ήταν σφραγισμένο, αντιλήφθηκε τις κινήσεις τους και ενημέρωσε την Ασφάλεια Άρτας.

Κλιμάκιο της υπηρεσίας, πήγε στο σημείο και διαπίστωσε την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και αμέσως προσήγαγε τους 4 δράστες στην Αστυνομική Διεύθυνση Άρτας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων της ΑΑΔΕ.  Οι συλληφθέντες κρατούν προς το παρόν το στόμα τους κλειστό και δεν αποκαλύπτουν τίποτα. «Ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε στο δικαστήριο» ανέφεραν.

Στο βενζινάδικο μετέβη κλιμάκιο του τελωνείου, το οποίο θα ελέγξει αν πρόλαβαν να μεταγγίσουν τα λαθραία καύσιμα από τις δεξαμενές στο βυτιοφόρο των 40 τόνων.

