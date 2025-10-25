Ανδρέας Τσούνης: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά – «Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε»

Ελένη Φλισκουνάκη

κοινωνία

Ανδρέας Τσούνης: Συγκινεί ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά – «Το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε»
Σαν σήμερα το 2021 πέθανε η Φώφη Γεννηματά

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (25/10) από την ημέρα που η Φώφη Γεννηματά έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με την υγεία της. Ο σύζυγός της, Ανδρέας Τσούνης, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 18 χρόνια και τους χώρισε μόνο ο θάνατος, μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και τα όσα είπε προκαλούν συγκίνηση.

Ο Ανδρέας Τσούνης στη συνέντευξή του εξομολογήθηκε πως: «Η παρουσία της Φώφης είναι διαρκής. Το σπίτι είναι γεμάτο με αναμνήσεις από την Φώφη, το όνομά της είναι ακόμα στο κουδούνι, δεν πρόκειται να το βγάλουμε. Πάντοτε συζητάμε για τη Φώφη, για το παράδειγμά της, για τον τρόπο ζωής που είχαμε. Υπάρχει στα βλέμματα των παιδιών, στις συζητήσεις με φίλους. Η έλλειψη της Φώφης υπάρχει πάντοτε, ανθρώπινο είναι αυτό, τη σκεφτόμαστε πάντα, μου λείπει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε».

Σε άλλο σημείο, ο σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά εξήγησε ότι: «Ήθελε να ανοίξει δρόμο για τις γυναίκες στην πολιτική. Ένιωθε άσχημα που ήταν η μοναδική γυναίκα αρχηγός, εκλεγμένη από μία πλατιά δημοκρατική διαδικασία. Ήθελε και σε άλλα κόμματα να υπάρχουν γυναίκες αρχηγοί, γιατί πίστευε ότι οι γυναίκες όχι μόνο έχουν ρόλο, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερες στην πολιτική από τους άνδρες συναδέλφους της, σε κάποιους τομείς τουλάχιστον».

Σχετικά με την μάχη που έδωσε για την ζωή της, ο επί 18 χρόνια συνοδοιπόρος της, είπε ότι: «Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αισιόδοξος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Δεν λύγιζε, δεν φοβόταν. Δεν ήθελε να τη λυπηθεί κάποιος. Προσπαθούσε να δείχνει ότι παλεύει με αξιοπρέπεια, με ήθος, με επιμονή και υπομονή και στο τέλος θα τα κατάφερνε. Η ιστορία αυτή πήγε πολύ καλά για 14 χρόνια, μέχρι και τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο, παρόλο που οι γιατροί μας είπαν πως δεν υπάρχει κάτι άλλο, η ίδια είχε μια ισχυρή πίστη ότι κάτι θα γινόταν και θα τα κατάφερνε, θα κέρδιζε και αυτή τη μάχη. Πιο πολύ μας έδινε αυτή κουράγιο, παρά της δίναμε εμείς. Το μότο της ήταν ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, δεν πρέπει να σε ρίχνει».

Μιλώντας για τα παιδιά τους, ο Ανδρέας Τσούνης ανέφερε: «Είχαμε κάνει προετοιμασία με τη Φώφη, τα είχαμε προετοιμάσει τα παιδιά για παν ενδεχόμενο. Ο πόνος της έλλειψης της μητέρας δεν είναι κάτι αμελητέο. Σιγά σιγά όμως με τον καιρό και επειδή και τα ίδια είχαν θέληση να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αυτό τα έχει βοηθήσει και προχωράνε».

Σε σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανδρέας Τσούνης έγραψε: «Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια της αγαπημένης μας Φώφης Γεννηματά.

Σήμερα είναι περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ η πολιτική της παρακαταθήκη για πρωταγωνιστικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία, καθαρή προοδευτική ταυτότητα και ενότητα του χώρου.

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της, η Φώφη Γεννηματά λείπει περισσότερο από ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και από τη χώρα. Έτσι το αισθάνονται όλοι οι πολίτες σε όσα μέρη της Ελλάδας έχω βρεθεί. Μια απώλεια δυσαναπλήρωτη, αναντικατάστατη. Η Φώφη Γεννηματά ήταν ίσως η τελευταία ευκαιρία να επιστρέψει η ανθρωπιά και η ηθική στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας.

Φώφη, θα είσαι για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό όλων μας. Λείπεις…».

