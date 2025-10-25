Γκάζι: Σφραγίστηκε το κλαμπ έξω από το οποίο έχασε τη ζωή της η 16χρονη

Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων, προχώρησαν πριν από λίγη ώρα, αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) στην σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο έχασε την ζωή της η 16χρονη.

Νωρίτερα, ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επισήμανε ότι έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες.

«Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα», τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

«Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα», προσθέτει ο κ. Δούκας.

Μάλιστα, ο Δήμος Αθηναίων έχει αποφασίσει να το «κλείσει» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.