Τζορτζ Κλούνεϊ για την ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Τζορτζ Κλούνεϊ
Πηγή: ΕΡΑ

Αρχές Οκτωβρίου ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε αποκαλύψει πως η συνέχεια της ταινίας «Ocean’s 14» πήρε το «πράσινο φως» από τη Warner Bros και τα γυρίσματα πιθανότατα να ξεκινήσουν το 2026. Τώρα ο «Ντάννυ Όσιαν» της κινηματογραφικής τριλογίας δήλωσε «περήφανος» για τους δράστες της ληστείας του Λούβρου.

Το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» και μίλησε στο Variety. Στη διάρκεια των δηλώσεών του μίλησε και για την ταινία «Ocean’s 14», η οποία είναι στα σκαριά.

Αναφερόμενος στην κινηματογραφική επιστροφή του «Ocean’s» ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός αστειεύτηκε με τον δημοσιογράφο, λέγοντας πως στη νέα ταινία θα έπρεπε οι επαγγελματίες κλέφτες να ληστέψουν το Λούβρο.

Συνεχίζοντας, ο Κλούνεϊ είπε στις δηλώσεις του ότι: «Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους. Εννοώ, φαίνεται ότι έκαναν αρκετά καλή δουλειά για να τη γλιτώσουν».

«Ήταν κουλ. Εννοώ, είναι απαίσιο. Αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως εγώ… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο E! News, ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε πει για την ταινία «Ocean’s 14»: «Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα

Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης…πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες».

20:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

19:35 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

18:52 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

17:42 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

