Σταύρος Σβήγκος: Η εξομολόγηση για το παιδί του – «Δεν μας λέγανε οι γιατροί αν θα τα καταφέρει ή όχι…»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Μαμά-δες» ήταν ο Σταύρος Σβήγκος το απόγευμα του Σαββάτου (25/10). Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την πατρότητα και τον γιο του, Μιχαήλ Άγγελο, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2018.

Ο καλλιτέχνης, τον οποίο φέτος οι τηλεθεατές απολαμβάνουν στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που έχει αντιμετωπίσει με το παιδί του.

Σε ερώτηση για το ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχει περάσει με τον γιο του, ο Σταύρος Σβήγκος απάντησε: «Μόλις γεννήθηκε ήμασταν αρκετούς μήνες στην εντατική με ένα πρόβλημα που είχε. Δεν ξέραμε και δεν μας λέγανε οι γιατροί αν θα τα καταφέρει το παιδί ή όχι».

Σχετικά με την περίοδο του διαζυγίου, ο ηθοποιός είπε ότι: «Σαφώς πάλι συμβουλευτήκαμε άνθρωπο για το πώς θα το επικοινωνήσουμε σε ένα παιδί, 2,5 ετών. Οπότε ήρθε με μια ομαλότητα».

«Ο Άγγελος δεν είχε τόσα τραύματα, αλλά πιο μικρός είχε κολικούς, εκεί ήταν φρίκη. Να βλέπεις ένα μωράκι να ουρλιάζει, να σφαδάζει και να μην ξέρεις το γιατί», εξήγησε ο καλλιτέχνης σε άλλο σημείο.