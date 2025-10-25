Ζέτα Δούκα: «Δυστυχώς η γυναικεία αλληλεγγύη δεν είναι δεδομένη…»

Στην Ιωάννα Μαλέσκου για την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», έδωσε συνέντευξη η Ζέτα Δούκα, η οποία προβλήθηκε το Σάββατο (25/10) το πρωί. Η επιτυχημένη καλλιτέχνις, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με την παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην γυναικεία αλληλεγγύη, τονίζοντας πως παρ’ ότι είναι προαπαιτούμενη για πάρα πολλά πράγματα, «δυστυχώς δεν είναι δεδομένη».

Μάλιστα, η ηθοποιός εξήγησε τον λόγο που δεν είναι δεδομένη, ενώ μίλησε και για τις γυναίκες που είναι σε πολύ υψηλές θέσεις.

Συγκεκριμένα, η Ζέτα Δούκα στην συνέντευξή της στην Ιωάννα Μαλέσκου, εξομολογήθηκε πως: «Υψώνω την φωνή μου και το ανάστημά μου. Έτσι πρέπει να είναι, οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται. Αυτά που έχουμε να καταθέσουμε, αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι σημαντικά και εν πάση περιπτώσει να γίνουμε μέρος αυτής της αλλαγής, που όλοι θέλουμε να έρθει, αλλά πολλοί λίγοι βοηθάμε στο να γίνει πραγματικότητα!».

«Η αλληλεγγύη είναι μία αξία. Για μένα είναι από τα πάνω πάνω στην ιεραρχία των αξιών. Η γυναικεία αλληλεγγύη, η γυναίκεια υποστήριξη, είναι προαπαιτούμενη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη, γιατί ζώντας σε ένα πατριαρχικό κόσμο, είναι δύσκολο οι γυναίκες να διακρίνουμε πόσα κοινά σημεία έχουμε με την άλλη γυναίκα. Γιατί δεν μας το μάθανε και επίσης για να επιβιώσουμε, συχνά έχουμε υιοθετήσει ανδρικά χαρακτηριστικά», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Επιπλέον, η καλλιτέχνις είπε ότι: «Βλέποντας γυναίκες σε θέσεις πολύ υψηλές, φέρονται προς τις άλλες γυναίκες όχι με τρόπο τόσο υποστηρικτικό. Γιατί για να φτάσει μία γυναίκα εκεί πάνω, φαντάσου πόσο έχει κακοποιηθεί, ώστε να φτάσει εκεί και να πει “τώρα, εγώ για να επιβιώσω και να σταθώ εκεί πέρα που είμαι, πρέπει να υιοθετήσω τα χαρακτηριστικά των θυτών μου, αυτών που με κακομεταχειρίστηκαν”.

Εγώ αυτές τις γυναίκες τις παρομοιάζω με μωρά που κλαίνε και χτυπιούνται από tantrums και δεν ξέρουν τι τους συμβαίνει και το μόνο που χρειάζονται είναι μία αγκαλιά και να πεις “ησύχασε, είναι όλα καλά”».