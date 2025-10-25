Γιώργος Μαζωνάκης: Με γυμναστική ξεκίνησε το Σαββατοκύριακό του – «Πάμε, αδράξτε τη μέρα»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρεί ένα πολύ ενεργό προφίλ στο Instagram, στο οποίο ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεό του, δίνοντας έτσι μία «γεύση» στους θαυμαστές του από την ζωή του. Το πρωί του Σαββάτου (25/10), ο αγαπημένος ερμηνευτής έκανε ένα νέο story, στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας το πώς αποφάσισε να ξεκινήσει την ημέρα του.

Στο βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αθλητικά ντυμένος και κάνει τζόκινγκ, ενώ είναι περιτριγυρισμένος από δέντρα και έχει για θέα την θάλασσα.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στο story είναι ευδιάθετος, εύχεται καλή αρχή σε όσους ξεκίνησαν την άσκηση αυτή την εβδομάδα, ενώ προτρέπει τους ακολούθους του να «αδράξουν την μέρα».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει: «Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή αρχή σε όσους ξεκίνησαν την άσκηση αυτή την εβδομάδα. Πάμε, αδράξτε τη μέρα!».