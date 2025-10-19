Κατάθεση ψυχής από τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος έδωσε την μόνη σωστή απάντηση όταν τον ρώτησαν για μένα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Μαζωνάκης

Για τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου αναφορικά με το περιστατικό του ακούσιου εγκλεισμού του στο Δρομοκαΐτειο μίλησε ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου (18/10).

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανακοίνωση «βόμβα» του δικηγόρου του – «Αποχωρώ για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Ο λαοφιλής τραγουδιστής, από τη θέση του κριτή σε γνωστό μουσικό τάλεντ σόου, άδραξε την ευκαιρία  – με αφορμή την εμφάνιση ενός 22χρονου διαγωνιζόμενου – να κάνει τη δική του… κατάθεση ψυχής.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μαζωνάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «παιδιά, πρέπει να πω κάτι που είναι άσχετο αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα προχθές τον Οικονομόπουλο σε ένα ζάπινγκ, που τον ρώτησαν και του είπαν “πείτε μας για τον Μαζωνάκη, γιατί αυτό” και τα λοιπά και τα λοιπά”. Και λέει “τι να σας πω ρε παιδιά, γιατί να τον πάρω τηλέφωνο; Τι έχει ο άνθρωπος για να τον πάρω;”. Είναι η μόνη απάντηση που άκουσα που είναι η πιο σωστή δηλαδή».

