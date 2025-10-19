Πέννυ Ρόγκα (παίκτρια βόλεϊ Παναθηναϊκού) σε Real fm 97,8: «Ο αθλητισμός και το βόλεϊ με βοήθησε στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα!»

«Ήταν ιδιαίτερη ημέρα για εμένα, με ανάμικτα συναισθήματα, χαρούμενη αλλά και με άγχος που βρέθηκα πάλι σε αγώνα» δήλωσε στον Real fm 97,8 η Πέννυ Ρόγκα, που επέστρεψε μετά από 1,5 χρόνο στην δράση ύστερα από την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η 38χρονή αθλήτρια της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, είχε διαγωνιστεί τον Μάιο του 2024 με καρκίνο και βγήκε νικήτρια, κάνοντας την υπόσχεση που είχε δώσει τότε, ότι θα ξαναγυρίσει πιο δυνατή στα γήπεδα. Έτσι το απόγευμα του Σαββάτου έδωσε το παρών με τον Παναθηναϊκό στη νικηφόρο αναμέτρηση με 3-0 σετ επί του Άρη Θεσσαλονίκης, στο κλειστό του Μετς, στην πρεμιέρα της Volley League των γυναικών.

«Με βοήθησε πολύ ο αθλητισμός και ιδιαίτερα ο πρωταθλητισμός στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Για εμένα το βόλεϊ είναι η ζωή μου, ο τρόπος σκέψης μου» ανέφερε η Πέννυ Ρόγκα, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη. «Ένιωσα ότι είχε αφήσει κάτι στη μέση, όταν σταμάτησα λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισα» συμπλήρωσε.

Στάθηκε σε όσους την βοήθησαν και την στήριξαν στην δοκιμασία που πέρασε, λέγοντας: «Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουμε τι δύναμη νιώθουμε μέσα μας, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή και οι κατάλληλες συνθήκες να συνειδητοποιήσουμε πόση δύναμη έχουμε. Η οικογένεια μου, το περιβάλλον μου, οι φίλοι και οι συναθλήτριες μου με στήριξαν».

Η κατάκτηση της κορυφής της Volley League των γυναικών, πρόσθεσε η Πέννυ Ρόγκα, ότι είναι ο βασικός στόχος για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

