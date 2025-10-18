Σήφης Πολυζωίδης: «Την “άκουσα” με τη δημοσιότητα – Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έχεις πρόβλημα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ιωσήφ Πολυζωίδης

Καλεσμένος της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Σήφης Πολυζωίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και στη δύσκολη διαχείριση της μεγάλης αναγνωρισιμότητας που έλαβε όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται στην τηλεόραση.

«Εκείνη την εποχή “την άκουσα”. Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω πως όταν ξαφνικά βγαίνεις σε ένα μπαρ και σου μιλάνε όλοι, έρχονται ποτά, θέλει ο κόσμος να κάτσει δίπλα σου για να σου μιλήσει, αρχίζεις και την ακούς. Δεν ήμουν και πολύ μικρός, ήμουν γύρω στα 30» ανέφερε αρχικά ο Σήφης Πολυζωίδης.

Και πρόσθεσε: «Δεν προετοιμάζεσαι γι’ αυτό αλλά εμένα με έφεραν πίσω οι φίλοι μου, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον χώρο. “Τι είναι αυτά που κάνεις;” και τέτοια μου έλεγαν, μέχρι που έφαγα και γιαούρτι σε κλαμπ 2000 ατόμων γιατί μου το είχαν υποσχεθεί».

«Μου είχαν πει “άμα σε δούμε έτσι” και η πραγματικότητα είναι πως όντως είχαν αλλάξει τα πράγματα. Αλλάζει όλο χωρίς να το καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι είσαι το κέντρο της γης αλλά δεν είσαι τίποτα» συμπλήρωσε ο Σήφης Πολυζωίδης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Ενοίκια: Οι αλλαγές στα μισθωτήρια από το 2026 – Τι θα ισχύει για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που σκύλος βάζει φωτιά στο σπίτι του ιδιοκτήτη του

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 2 γάτες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Θέλει να προστατεύσει τις κόρες του πρίγκιπα Άντριου – «Έχει μεγάλη εκτίμηση και στοργή για εκείνες»

Την υπόσχεση ότι θα προστατεύσει τις ανιψιές του και κόρες του πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος πλέο...
16:44 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Λιβάνης: «Δύο ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου»

Ο Γιώργος Λιβάνης, λίγες ημέρες μετά τον γάμο του με την Ανδρομάχη, παραχώρησε συνέντευξη στο ...
15:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διονύσης Σαββόπουλος: Βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας του

Βελτιωμένη φαίνεται η κατάσταση της υγείας του μουσικοσυνθέτη Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος με...
11:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: «Είχε γραφτεί για μένα σε περιοδικό ότι θα πεθάνω στην ψάθα»

Ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Vanya», παραχ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης