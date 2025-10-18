Σήφης Πολυζωίδης: «Την “άκουσα” με τη δημοσιότητα – Αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έχεις πρόβλημα»

Καλεσμένος της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Σήφης Πολυζωίδης.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα και στη δύσκολη διαχείριση της μεγάλης αναγνωρισιμότητας που έλαβε όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται στην τηλεόραση.

«Εκείνη την εποχή “την άκουσα”. Η αλήθεια είναι ότι, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω πως όταν ξαφνικά βγαίνεις σε ένα μπαρ και σου μιλάνε όλοι, έρχονται ποτά, θέλει ο κόσμος να κάτσει δίπλα σου για να σου μιλήσει, αρχίζεις και την ακούς. Δεν ήμουν και πολύ μικρός, ήμουν γύρω στα 30» ανέφερε αρχικά ο Σήφης Πολυζωίδης.

Και πρόσθεσε: «Δεν προετοιμάζεσαι γι’ αυτό αλλά εμένα με έφεραν πίσω οι φίλοι μου, οι οποίοι δεν είχαν σχέση με τον χώρο. “Τι είναι αυτά που κάνεις;” και τέτοια μου έλεγαν, μέχρι που έφαγα και γιαούρτι σε κλαμπ 2000 ατόμων γιατί μου το είχαν υποσχεθεί».

«Μου είχαν πει “άμα σε δούμε έτσι” και η πραγματικότητα είναι πως όντως είχαν αλλάξει τα πράγματα. Αλλάζει όλο χωρίς να το καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι είσαι το κέντρο της γης αλλά δεν είσαι τίποτα» συμπλήρωσε ο Σήφης Πολυζωίδης.