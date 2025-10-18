Πάτρα: Μπάρες τρένου δεν μπορούσαν να κατέβουν λόγω παρκαρισμένου οχήματος – Ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Πάτρας, καθώς αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει δίπλα στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατέβουν οι προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο σταθμάρχης τηλεφώνησε στην ΕΛΑΣ λέγοντας πως ένα όχημα είχε σταθμεύσει στην οδό Βορείου Ηπείρου, σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσαν να κατέβουν οι μπάρες του τρένου με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για διερχόμενα ΙΧ, όταν ο συρμός θα περνούσε.

Άμεσα στο σημείο έφθασε περιπολικό για να διευθετήσει το πρόβλημα.