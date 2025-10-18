Αντώνης Καρυστινός: «Τρεις φορές λύγισα στις πρόβες τόσο πολύ που έβαλα τα κλάματα» – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Αντώνης Καρυστινός

Ο Αντώνης Καρυστινός βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μίλησε για τις πρόβες για την παράσταση «Ένα κάποιο κενό», αποκαλύπτοντας ότι κάποιες φορές λύγισε και έβαλε τα κλάματα.

«Η παράσταση ασχολείται μ’ αυτό που βλέπουμε να έρχεται τον 21ο αιώνα, τον αιώνα μας και εμείς απλώς σφίγγουμε τα δόντια λέγοντας πως “δεν θα συμβεί”. Ξεκινάει να αφηγείται τις ιστορίες επτά ανθρώπων, επτά στιγμές στην αρχή που βλέπουμε τους ανθρώπους και μετά αυτοί συνδέονται φτιάχνοντας μια κοινή ιστορία ανέφερε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Και συνέχισε: «Θεωρούμε στην αρχή ότι το έργο θα μιλήσει για τις σχέσεις των ανθρώπων αλλά συμβαίνει κάτι μαγικό και γίνεται πανανθρώπινο. Δεν θέλω να πω πολλά, πέρα από το ότι έχει έναν υπαινιγμό σε όλα αυτά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του έργου που το κάνει να είναι και αστείο και συγκινητικό. Το έχω λατρέψει, είναι πάρα πολύ ωραίο έργο».

«Έχω λατρέψει τη διαδρομή που κάνει ο ρόλος μου, έχω συγκινηθεί απίστευτα με τον ρόλο μου. Σε βαθμό μάλιστα που έχει ολοκληρωθεί η πρόβα και τρεις φορές μου έχει συμβεί να λυγίσω τόσο πολύ που να βάλω τα κλάματα και να πω “δεν τον αντέχω αυτόν τον άνθρωπο, τι περνάει;”. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία συγκυρία» πρόσθεσε ο Αντώνης Καρυστινός.

