Πλυντήριο ρούχων: Το φυσικό συστατικό που εξαφανίζει «άμεσα» τις μυρωδιές από μούχλα και ιδρώτα στα ρούχα

Σταματίνα Στίνη

Πλυντήριο ρούχων: Το φυσικό συστατικό που εξαφανίζει «άμεσα» τις μυρωδιές από μούχλα και ιδρώτα στα ρούχα
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Πολλές φορές, παρά τη χρήση απορρυπαντικού, τα ρούχα δεν έχουν το άρωμα καθαριότητας που θα έπρεπε. Η επίμονη οσμή μούχλας ή ιδρώτα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητική. Ειδικοί στον καθαρισμό προτείνουν τη χρήση ενός φυσικού συστατικού προκειμένου να επαναφέρετε τη φρεσκάδα στα ρούχα σας και να διατηρήσετε καθαρό το πλυντήριό σας.

Πλυντήριο ρούχων: Ένα κοινό προϊόν μπορεί να είναι η αιτία που μυρίζει άσχημα, σύμφωνα με ειδικό – Συμβουλές σωστής χρήσης

Απαλλαγείτε από τη μυρωδιά μούχλας στα ρούχα με ένα συστατικό

Τα πλυντήρια ρούχων είναι απαραίτητα εργαλεία για κάθε νοικοκυριό, καθώς ο πρωταρχικός τους σκοπός είναι να καθαρίζουν τα ρούχα, τις πετσέτες και τα λευκά είδη. Ενώ νομίζετε ότι η προσθήκη απορρυπαντικού αρκεί, αυτό δεν ισχύει πάντα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ρούχα βγαίνουν από το πλυντήριο με άσχημη μυρωδιά από ιδρώτα και μούχλα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό, ειδικά όταν πρόκειται για ρούχα γυμναστηρίου ή είδη με έντονη δυσοσμία.

Σε μια ανάρτηση στο Reddit, ένας χρήστης ζήτησε βοήθεια, καθώς οι δυσάρεστες οσμές δεν υποχωρούσαν, ακόμα και μετά από πολλαπλές πλύσεις. Είχε δοκιμάσει απορρυπαντικό, μαγειρική σόδα, αλλά η μυρωδιά επέστρεφε με το στέγνωμα. Οι χρήστες των social media προσέφεραν πολλές λύσεις, αλλά μία από τις πιο δημοφιλείς και απλές στη χρήση επιλογές ήταν η προσθήκη λευκού ξυδιού στον κάδο κατά την πλύση.

Πλυντήριο ρούχων: Το απλό κόλπο 5 δευτερολέπτων έπειτα από κάθε χρήση για να απαλλαγείτε από τη μούχλα

Μια άλλη πρόταση περιλάμβανε το μούλιασμα των ρούχων σε βότκα αραιωμένη με νερό,  μια μέθοδος που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στην αφαίρεση της «μυρωδιάς από παλιά ρούχα» (charity shop smell).

Αντιμετωπίστε τη ρίζα του προβλήματος: Καθαρίστε το πλυντήριο ρούχων

Μερικές φορές, το ίδιο το πλυντήριο είναι η αιτία των δυσάρεστων οσμών. Για να εξασφαλίσετε ότι τα ρούχα σας καθαρίζονται σωστά, πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σας. Ελέγχετε πάντα το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για τις σωστές οδηγίες καθαρισμού.

Συμβουλές για βαθύ καθαρισμό του πλυντηρίου

Καθαρισμός κάδου

  1. Αδειάστε το πλυντήριο.
  2. Εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού χρησιμοποιώντας ένα ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου ή δύο φλιτζάνια λευκό ξύδι στη θήκη του απορρυπαντικού.
  3. Επιλέξτε τον πιο ζεστό και μεγαλύτερο κύκλο.
  4. Προαιρετικά: Μετά τον κύκλο με το ξύδι, προσθέστε 1/4 φλιτζανιού μαγειρική σόδα απευθείας στον κάδο και εκτελέστε έναν ακόμη ζεστό κύκλο.

Καθαρισμός θήκης απορρυπαντικού

  1. Αφαιρέστε τη θήκη (αν χρειάζεται, συμβουλευτείτε το manual).
  2. Μουλιάστε σε ζεστό νερό με σαπούνι και τρίψτε με μια οδοντόβουρτσα.
  3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά πριν την επανατοποθέτηση.

Πώς να καθαρίσετε το λάστιχο στην πόρτα

  1. Σκουπίστε το λάστιχο με ένα πανί βουτηγμένο σε διάλυμα νερού και ξυδιού (1:1).
  2. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν παγιδευμένα υπολείμματα, τρίχες ή μούχλα.
  3. Στεγνώστε καλά.

Καθαρισμός φίλτρου

  1. Βρείτε και αφαιρέστε το φίλτρο (ελέγξτε το εγχειρίδιο οδηγιών).
  2. Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε χνούδια και υπολείμματα.
  3. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.

19:03 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

