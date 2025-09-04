Πλυντήριο ρούχων: Ένα κοινό προϊόν μπορεί να είναι η αιτία που μυρίζει άσχημα, σύμφωνα με ειδικό – Συμβουλές σωστής χρήσης

Οι δυσάρεστες οσμές στα ρούχα μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο είναι ένα κοινό πρόβλημα. Συνήθως, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην υγρασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς πλυντηρίων της Domestic & General, η αιτία είναι η λάθος χρήση ενός βολικού προϊόντος καθαρισμού για τα ρούχα.

Το προϊόν που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές στο πλυντήριο

Οι μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις κάψουλες πλυντηρίου, καθώς, παρά τους ισχυρισμούς για πλύση σε χαμηλή θερμοκρασία, δεν διαλύονται πάντα πλήρως. Οι κάψουλες πλυντηρίου περιέχουν συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ρούχων και άλλα καθαριστικά, όλα σφραγισμένα σε μια υδατοδιαλυτή μεμβράνη.

Ο Ian Palmer-Smith προειδοποιεί ότι όταν η μεμβράνη μιας κάψουλας δεν διαλύεται πλήρως, τα υπολείμματα μπορούν να προσκολληθούν στους σωλήνες αποχέτευσης και στα φίλτρα. «Με τον καιρό, συσσωρεύονται σαν βούρκος, επιβραδύνοντας την αποστράγγιση και παγιδεύοντας βακτήρια – με αποτέλεσμα τα ρούχα να βγαίνουν με μια μυρωδιά κλεισούρας», είπε ο ειδικός.

Συμβουλές για τη σωστή χρήση των pods απορρυπαντικού

Πριν βάλετε την επόμενη πλύση, λάβετε υπόψη πώς λειτουργούν οι κάψουλες απορρυπαντικού σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διάρκειες κύκλων.

Χαμηλή θερμοκρασία: Σε κρύες πλύσεις, η επικάλυψη μπορεί να χρειαστεί πιο ζεστό νερό για να διαλυθεί πλήρως.

Σύντομοι κύκλοι: Οι σύντομοι κύκλοι δεν δίνουν αρκετό χρόνο στην κάψουλα να διασπαστεί και να διαλυθεί.

Υπερφόρτωση: Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου μειώνει την κυκλοφορία του νερού, αφήνοντας το απορρυπαντικό συγκεντρωμένο σε κάποια σημεία.

Υγρασία: Αποθηκεύοντας τις κάψουλες σε σημεία με υγρασία η μεμβράνη μπορεί να σκληρύνει πριν τις χρησιμοποιήσετε στο πλυντήριο.

Αν παρατηρήσετε τα παρακάτω σημάδια, είναι πιθανό να έχετε πρόβλημα:

Ορατή βλέννα μέσα στον κάδο ή γύρω από το λάστιχο της πόρτας.

Συσσώρευση νερού μετά τον κύκλο πλύσης.

Μεγαλύτερος χρόνος αποστράγγισης.

Το πλυντήριο σταματά στη μέση του κύκλου με σφάλμα αποχέτευσης.

Ήχοι γουργουρητού κατά τη φάση της αποστράγγισης.

Ο Ian προσθέτει: «Αν εντοπίσετε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, καθαρίστε το φίλτρο και ενεργοποιήστε έναν ζεστό κύκλο συντήρησης. Το να δράσετε έγκαιρα μπορεί να σας γλιτώσει από ένα δαπανηρό κόστος επισκευής».

Σωστή χρήση των pods απορρυπαντικού

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά τις κάψουλες πλυντηρίου, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

Τοποθετήστε πάντα την κάψουλα στον κάδο του πλυντηρίου πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, καθώς διαλύονται πιο αποτελεσματικά στον πάτο του κάδου.

Αποθηκεύστε τις κάψουλες σε ένα στεγνό, αεροστεγές δοχείο ή στην αρχική τους συσκευασία, για να μην σκληρύνουν.

Με αυτές τις απλές κινήσεις, μπορείτε να διατηρήσετε το πλυντήριο σας καθαρό και τα ρούχα σας με άρωμα φρεσκάδας.