Πλυντήριο ρούχων: Ένα κοινό προϊόν μπορεί να είναι η αιτία που μυρίζει άσχημα, σύμφωνα με ειδικό – Συμβουλές σωστής χρήσης

Σταματίνα Στίνη

timeout

Πλυντήριο ρούχων: Ένα κοινό προϊόν μπορεί να είναι η αιτία που μυρίζει άσχημα, σύμφωνα με ειδικό - Συμβουλές σωστής χρήσης
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Οι δυσάρεστες οσμές στα ρούχα μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο είναι ένα κοινό πρόβλημα. Συνήθως, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στην υγρασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς πλυντηρίων της Domestic & General, η αιτία είναι η λάθος χρήση ενός βολικού προϊόντος καθαρισμού για τα ρούχα.

Πλυντήριο ρούχων: Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να πλένετε ποτέ στη συσκευή – Υπάρχει κίνδυνος να «καταστραφούν»

Το προϊόν που μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές στο πλυντήριο

Οι μηχανικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις κάψουλες πλυντηρίου, καθώς, παρά τους ισχυρισμούς για πλύση σε χαμηλή θερμοκρασία, δεν διαλύονται πάντα πλήρως. Οι κάψουλες πλυντηρίου περιέχουν συμπυκνωμένο απορρυπαντικό ρούχων και άλλα καθαριστικά, όλα σφραγισμένα σε μια υδατοδιαλυτή μεμβράνη.

Ο Ian Palmer-Smith προειδοποιεί ότι όταν η μεμβράνη μιας κάψουλας δεν διαλύεται πλήρως, τα υπολείμματα μπορούν να προσκολληθούν στους σωλήνες αποχέτευσης και στα φίλτρα. «Με τον καιρό, συσσωρεύονται σαν βούρκος, επιβραδύνοντας την αποστράγγιση και παγιδεύοντας βακτήρια – με αποτέλεσμα τα ρούχα να βγαίνουν με μια μυρωδιά κλεισούρας», είπε ο ειδικός.

Πλυντήριο ρούχων: Προσθέστε ένα φυσικό προϊόν σε κάθε πλύση και τα ρούχα σας δεν θα μυρίσουν ποτέ ξανά μούχλα

Συμβουλές για τη σωστή χρήση των pods απορρυπαντικού

Πριν βάλετε την επόμενη πλύση, λάβετε υπόψη πώς λειτουργούν οι κάψουλες απορρυπαντικού σε διαφορετικές θερμοκρασίες και διάρκειες κύκλων.

  • Χαμηλή θερμοκρασία: Σε κρύες πλύσεις, η επικάλυψη μπορεί να χρειαστεί πιο ζεστό νερό για να διαλυθεί πλήρως.
  • Σύντομοι κύκλοι: Οι σύντομοι κύκλοι δεν δίνουν αρκετό χρόνο στην κάψουλα να διασπαστεί και να διαλυθεί.
  • Υπερφόρτωση: Η υπερφόρτωση του πλυντηρίου μειώνει την κυκλοφορία του νερού, αφήνοντας το απορρυπαντικό συγκεντρωμένο σε κάποια σημεία.
  • Υγρασία: Αποθηκεύοντας τις κάψουλες σε σημεία με υγρασία η μεμβράνη μπορεί να σκληρύνει πριν τις χρησιμοποιήσετε στο πλυντήριο.

Αν παρατηρήσετε τα παρακάτω σημάδια, είναι πιθανό να έχετε πρόβλημα:

  • Ορατή βλέννα μέσα στον κάδο ή γύρω από το λάστιχο της πόρτας.
  • Συσσώρευση νερού μετά τον κύκλο πλύσης.
  • Μεγαλύτερος χρόνος αποστράγγισης.
  • Το πλυντήριο σταματά στη μέση του κύκλου με σφάλμα αποχέτευσης.
  • Ήχοι γουργουρητού κατά τη φάση της αποστράγγισης.

Ο Ian προσθέτει: «Αν εντοπίσετε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, καθαρίστε το φίλτρο και ενεργοποιήστε έναν ζεστό κύκλο συντήρησης. Το να δράσετε έγκαιρα μπορεί να σας γλιτώσει από ένα δαπανηρό κόστος επισκευής».

Σωστή χρήση των pods απορρυπαντικού

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά τις κάψουλες πλυντηρίου, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

  • Τοποθετήστε πάντα την κάψουλα στον κάδο του πλυντηρίου πριν τοποθετήσετε τα ρούχα, καθώς διαλύονται πιο αποτελεσματικά στον πάτο του κάδου.
  • Αποθηκεύστε τις κάψουλες σε ένα στεγνό, αεροστεγές δοχείο ή στην αρχική τους συσκευασία, για να μην σκληρύνουν.

Με αυτές τις απλές κινήσεις, μπορείτε να διατηρήσετε το πλυντήριο σας καθαρό και τα ρούχα σας με άρωμα φρεσκάδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουν στη δουλειά και αποτυγχάνουν όσοι είναι εσωστρεφείς, σύμφωνα με ειδικό του Stanford

Θερμή υποδοχή στην Ειρήνη Αγαπηδάκη από υγειονομικούς στη Δράμα, διαμαρτυρίες στον υπουργό Υγείας

Ανατροπή για το μοντέλο περί μείωσης της φορολογίας- Όλα όσα είπε ο Τσάπαλος

Παλιά οχήματα: Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη – Πώς… απαλλάσσονται από τα βάρη οι κληρονόμοι

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τα 3 κρυμμένα αντικείμενα στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε την αξία των ψαριών σε 60 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:05 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Φενγκ Σούι: Πώς να τοποθετήσετε τον καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι – Συμβουλές για να δημιουργήσετε μία χαλαρωτική ατμόσφαιρα

Η τοποθέτηση ενός καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι μπορεί, ανάλογα με τον διακοσμητικό ρυθμό ,...
17:04 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Όταν κοιτάζεις παλιές φωτογραφίες της Αθήνας καταλαβαίνεις πόσο έχει αλλάξει η πρωτεύουσα. Μιλ...
16:10 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 3 ζώδια που θα δουν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα έως το τέλος Σεπτεμβρίου – «Θα ζήσουν όσα ονειρεύτηκαν»

Όλοι ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, και όλη αυτή η θετική ενέργεια τελικά βοηθά τρία ζώδια ώσ...
10:11 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Για 3 ζώδια αρχίζει μια πιο τυχερή περίοδος από σήμερα – «Το σύμπαν θα σας φέρει ηρεμία και ελπίδα»

Ξεκινώντας από τις 4 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια πιο τυχερή εποχή κατά τη ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος