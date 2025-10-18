Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού»

Στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στην Φοινικούντα, κατέθεσε σήμερα ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού» και φίλος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο επιχειρηματίας σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δέχθηκε τηλεφώνημαμετά την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, με τον οποίο η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου επικοινώνησε τηλεφωνικά εκ μέρους του 33χρονου, με τον επιχειρηματία από την Αττική, λίγα λεπτά μετά το φρικτό έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.