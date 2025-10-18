Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσσηνία- διπλή δολοφονία

Στην ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στην Φοινικούντα, κατέθεσε σήμερα ο εργοδότης του 22χρονου «συνεργού» και φίλος του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο επιχειρηματίας σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δέχθηκε τηλεφώνημαμετά την διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, με τον οποίο η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου επικοινώνησε τηλεφωνικά εκ μέρους του 33χρονου, με τον επιχειρηματία από την Αττική, λίγα λεπτά μετά το φρικτό έγκλημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εισηγήσεις στο Μαξίμου για διπλασιασμό της ενίσχυσης των 250 ευρώ – Πότε θα «κλειδώσουν» οι τελικές αποφάσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 2 γάτες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
17:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Συνελήφθη 57χρονος οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας για 395 ημέρες

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττ...
16:48 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ

Φωτιά σε διαμέρισμα ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Σύ...
16:04 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Κολωνάκι: Βίντεο από την δράση του 54χρονου που «άδειαζε» καταστήματα – Είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Απρίλιο

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του 54χρονου που συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (12/10), κατη...
15:14 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στο «μικροσκόπιο» οι επικοινωνίες του ανιψιού – Τα ερωτήματα και το μυστήριο με το λευκό αυτοκίνητο

Συνεχίζεται το «θρίλερ» της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα, στη Μεσσηνία με τις έρευνες να...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης