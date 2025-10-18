Νετανιάχου: «Το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεωτέρας»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το πέρασμα της Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό «μέχρι νεωτέρας».

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο θα εξετασθεί βάσει του αν η Χαμάς θα επιστρέψει τις σορούς των ομήρων και θα εφαρμόσει τα συμπεφωνημένα.

Νωρίτερα, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο είχε ανακοινώσει ότι το πέρασμα της Ράφα, που παραμένει κλειστό από τον Μάιο 2024, θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σεξ στον ύπνο: Τι είναι η sexsomnia και πώς διαφέρει από τα ερωτικά όνειρα

Λούσιμο και άλλα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε πριν πάμε στο κομμωτήριο, σύμφωνα με ειδικούς

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Εισηγήσεις στο Μαξίμου για διπλασιασμό της ενίσχυσης των 250 ευρώ – Πότε θα «κλειδώσουν» οι τελικές αποφάσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 2 γάτες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:39 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Μπανγκλαντές: Μεγάλη πυρκαγιά σε αεροδρόμιο στη Ντάκα – Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις Βίντεο

Σε αναστολή όλων των πτήσεων από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές προχώρησαν οι αρχές...
17:54 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

OHE: Στην Γάζα έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο έργο – Το σχέδιο 60 ημερών

Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ μετέβη σήμερα στην πόλη της Γάζας ...
16:58 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι δικηγόροι του Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που τον κατασκόπευε για λογαριασμό των ΗΠΑ

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλ...
16:31 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: 9 νεκροί σε χθεσινά ισραηλινά πλήγματα – Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης