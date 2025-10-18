Φενγκ Σούι: 6 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε στην κουζίνα σας, σύμφωνα με ειδικό

Ένα χαρούμενο χρώμα δεν είναι ο μόνος τρόπος να κάνετε την κουζίνα σας πιο θετική και φιλόξενη. Η εφαρμογή απλών αρχών του Φενγκ Σούι είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βελτιώσετε τη συνολική ενέργεια του χώρου.

«Το Φενγκ Σούι αφορά τη βελτίωση της αρμονίας και της ροής σε όλο το σπίτι, και η κουζίνα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική περιοχή, γιατί είναι το μέρος όπου προετοιμάζεται φαγητό και οι άνθρωποι συγκεντρώνονται», λέει η Suzanne Roynon, ειδικός στο Φενγκ Σούι .

Όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών του Φενγκ Σούι στην κουζίνα σας, δεν έχει σημασία μόνο τι φέρνετε μέσα στον χώρο, αλλά και τι αφαιρείτε από αυτόν. Για να μας βοηθήσει, η Roynon μοιράζεται 6 πράγματα που δεν πρέπει να κρατάμε στην κουζίνα για να προάγουμε τη θετική ενέργεια.

6 Πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε στην κουζίνα σας, σύμφωνα με ειδικό στο Φενγκ Σούι

Μαχαίρια στον πάγκο

Μαραμένα ή αποξηραμένα λουλούδια και ακανθώδη φυτά

Σπασμένα αντικείμενα

Αντικείμενα επάνω στα ντουλάπια

Κάδοι ξεχειλισμένοι από σκουπίδια

Ακαταστασία στους πάγκους

Μαχαίρια στον πάγκο

Τα μαχαίρια πάνω στον πάγκο είναι κάτι που η Roynon αποφεύγει κατηγορηματικά. Αν και μπορεί να φαίνεται πρακτικό να κρατάτε ένα μπλοκ με μαχαίρια στον πάγκο για εύκολη πρόσβαση, η ειδικός αποτρέπει αυτή την επιλογή αν θέλετε η κουζίνα σας να είναι ένας αρμονικός χώρος.

«Τα μαχαίρια κόβουν την ενέργεια του χώρου και αυτό μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση, εκνευρισμό και σκληρές λέξεις, κάνοντάς σας να απολαμβάνετε λιγότερο τον χρόνο που περνάτε στην κουζίνα», λέει η Roynon.

Αντί να τα αποθηκεύετε σε ένα μπλοκ μαχαιριών που συγκεντρώνει σκόνη, βρωμιά και λίπη πάνω στον πάγκο, συνιστά να τα τοποθετείτε σε συρτάρι.

Μαραμένα ή αποξηραμένα λουλούδια και ακανθώδη φυτά

Τα φυτά σε γλάστρες και τα κομμένα λουλούδια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ζωντανέψετε την κουζίνα σας, αλλά η Roynon θεωρεί ορισμένους τύπους φυτών απαγορευτικούς, αν θέλετε να διατηρήσετε καλή ενέργεια.

Ένας ειδικός στο Φενγκ Σούι ποτέ δεν κρατάει νεκρά ή αποξηραμένα λουλούδια στην κουζίνα, γιατί αντιπροσωπεύουν νεκρή ενέργεια. «Τα λουλούδια αυτά προσελκύουν έντομα, αράχνες και ενεργειακή στασιμότητα που εμποδίζει την κυκλοφορία του θετικού τσι—της ενέργειας της ζωής—με αποτελεσματικότητα», εξηγεί η Roynon.

Όσον αφορά τα φυτά σε γλάστρες, η Roynon συνιστά να αποφεύγετε τα ακανθώδη φυτά. «Όπως τα μαχαίρια, κόβουν την ενέργεια γύρω τους και προκαλούν πικρές συζητήσεις και υπερβολική κούραση», λέει.

Κάνει μια εξαίρεση για τα φυτά αλόης, λέγοντας ότι μπορείτε να έχετε ένα μικρό στην κουζίνα αν το χρησιμοποιείτε για να θεραπεύετε καψίματα. Αν δεν το χρησιμοποιείτε, συνιστά να το αποφύγετε.

Σπασμένα αντικείμενα

Η κουζίνα είναι ένας χώρος γεμάτος δραστηριότητα και τα σπασμένα αντικείμενα όχι μόνο καταλαμβάνουν περιττό χώρο, αλλά αναστατώνουν και το Φενγκ Σούι της κουζίνας. «Οτιδήποτε είναι κατεστραμμένο ή άχρηστο δεν εκπληρώνει τον σκοπό του και μετατρέπεται σε ακαταστασία», λέει η Roynon.

Αν ένα σπασμένο αντικείμενο μπορεί να επισκευαστεί με λογικό κόστος, συνιστά να το κάνετε, αλλά αν όχι, ήρθε η ώρα να το αποχωριστείτε.

Αντικείμενα επάνω στα ντουλάπια

Η αποθήκευση αντικειμένων πάνω από τις ντουλάπες της κουζίνας είναι ακόμα ένα «όχι» στο Φενγκ Σούι, σύμφωνα με την Roynon. «Αυτά τα αντικείμενα αναπόφευκτα προσελκύουν σκόνη και λίπη από την κουζίνα, και η θέση τους τα καθιστά δύσκολα στη χρήση», λέει.

Είτε έχουν τοποθετηθεί εκεί για διακοσμητικούς είτε για αποθηκευτικούς σκοπούς, τα αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τις ντουλάπες συνήθως μένουν εκεί για χρόνια, καθαρίζονται σπάνια και συχνά ξεχνιούνται. «Οτιδήποτε αποθηκεύεται ψηλά ασκεί κατακόρυφη πίεση στην περιοχή από κάτω και μπορεί να συμβάλλει σε πονοκεφάλους και πόνους στην πλάτη και στον αυχένα για τα άτομα που περνούν πολύ χρόνο κοντά τους», προειδοποιεί η Roynon.

Κάδοι ξεχειλισμένοι από σκουπίδια

Οι υπερχειλισμένοι κάδοι σκουπιδιών και οι κάδοι ανακύκλωσης προκαλούν στασιμότητα της ενέργειας, η οποία, όπως εξηγεί η Roynon, δημιουργεί συναισθηματικά και πρακτικά εμπόδια στο σπίτι και σε άλλους τομείς της ζωής.

«Κάθε μέρος του σπιτιού συνδέεται με μια συγκεκριμένη πτυχή του τρόπου ζωής, ανάλογα με την κατεύθυνση της πυξίδας στην οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα, το κέντρο του σπιτιού σχετίζεται με την υγεία και την ευημερία, ενώ ο βορράς σχετίζεται με την καριέρα σας», εξηγεί.

Αν νιώθετε ότι η ζωή δεν πηγαίνει όπως θα θέλατε, η Roynon προτείνει να αδειάσετε τον κάδο των σκουπιδιών.

Ακαταστασία στους πάγκους

Είτε αφορά το Φενγκ Σούι είτε όχι, οι ακατάστατοι πάγκοι αποτελούν πρόβλημα—φαίνονται ακατάστατοι και περιορίζουν τον χώρο εργασίας σας. «Φαίνονται χαοτικοί και μας κάνουν νιώθουμε κι εμείς έτσι. Μπαίνοντας σε ένα ανακατωμένο δωμάτιο το πρωί, δημιουργείται χάος και σύγχυση στον εγκέφαλο», λέει η Roynon.

Συνιστά να αποθηκεύετε συσκευές που χρησιμοποιείτε σπάνια, να δωρίσετε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείτε και να αποθηκεύετε τα φάρμακα και τις βιταμίνες, τα οποία συχνά μένουν πάνω στον πάγκο, μακριά από το φυσικό φως.

«Ουσιαστικά, αν έχετε καθαρούς πάγκους, κάθε μέρα ξεκινά με πιο θετικό τρόπο», καταλήγει η Roynon.

Προσελκύστε θετική ενέργεια στην κουζίνα σας

Η Roynon λέει ότι το κλειδί για να προσκαλέσετε καλή ενέργεια στην κουζίνα σας είναι να δημιουργήσετε ένα φωτεινό και ευχάριστο περιβάλλον που να είναι καθαρό και πρακτικά οργανωμένο, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του σπιτιού.

Μοιράζεται τις εξής συμβουλές για να εφαρμόσετε το Φενγκ Σούι στην κουζίνα σας και να την μετατρέψετε σε έναν θετικό, αρμονικό χώρο:

• Κρεμάστε έργα τέχνης που εμπνέουν υγιεινές συνήθειες και υποστηρίζουν μια θετική στάση ζωής.

• Ενσωματώστε χρώματα που ζωντανεύουν την κουζίνα χωρίς να την κάνουν να φαίνεται υπερβολική. Η Roynon εξηγεί ότι το χρώμα μπορεί να ανυψώσει την καλή ενέργεια του Φενγκ Σούι και να εξασθενίσει οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια που μπορεί να παραμονεύει.

• Ελέγξτε ότι όλες οι συσκευές και τα εργαλεία της κουζίνας λειτουργούν σωστά και χρησιμοποιούνται τακτικά.

• Απομακρύνετε την ακαταστασία στην κουζίνα τακτικά και κρατήστε τις επιφάνειες καθαρές από περιττά αντικείμενα.

• Επιλέξτε υγιή φυτά, κατά προτίμηση με στρογγυλά φύλλα, όπως είναι οι κράσουλες