Washington Post: Με ένα τηλεφώνημα ο Πούτιν φαίνεται ότι άλλαξε ξανά την γνώμη του Τραμπ για την αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έβαλε ξανά σε τροχιά τη σχέση του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ένα τηλεφώνημα λίγο πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Τραμπ την Παρασκευή με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επρόκειτο να περιλαμβάνει συζητήσεις για την παροχή στην Ουκρανία νέων ισχυρών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Μέχρι το τηλεφώνημα της Πέμπτης, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το οπλοστάσιο και τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας με πυραύλους Tomahawk. Όμως, στον απόηχό του τηλεφωνήματος και μετά την επακόλουθη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποβάθμισε κάθε συζήτηση για τους πυραύλους και αντ’ αυτού επικεντρώθηκε σε μια ακόμη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Ήταν η τελευταία κίνηση στις θέσεις μία μπρος και μία πίσω του Τραμπ για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας που αλλάζουν συχνά μετά από επαφή με τον Πούτιν, ο οποίος έχει επιδείξει μεγάλη δεξιότητα στο να πείθει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την άποψή του σχετικά με τη σύγκρουση, σχολίασε η εφημερίδα.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει καταφέρει να αποτρέψει τον Τραμπ από την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων -ή την αποστολή ισχυρότερων όπλων στην Ουκρανία- με το να προσφέρει ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ παράλληλα αυξάνει τις επιθέσεις της.

Μπόνους για τον Πούτιν η ανακοίνωση της νέας συνόδου κορυφής

Αντί για νέα στήριξη της Ουκρανίας ή κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν -ένα μπόνους για τον Ρώσο ηγέτη, αναφέρει η εφημερίδα. Δεν έγινε καμία συζήτηση προκειμένου η Ρωσία να περιορίσει τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ενόψει του χειμώνα.

Με παρόμοιο τρόπο, μετά τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ο Τραμπ εγκατέλειψε την πίεση προς τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της.

Παραμένει ασαφές ποιες προτάσεις μπορεί να έκανε ο Πούτιν για να πείσει τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να επιτύχει μια ειρηνευτική τομή με τη συνάντηση του Ρώσου ηγέτη στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ δεν έδωσε κανένα στοιχείο όταν δέχθηκε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Washington Post, από την επανεκλογή του Τραμπ, ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει μια «εργαλειοθήκη» με τακτικές για να κάνει τον Τραμπ να υποχωρήσει στην θέλησή του χρησιμοποιώντας δράμα, τακτικές καθυστέρησης, αλαζονεία, ψευδείς αφηγήσεις, κομπασμούς ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο, εκφράσεις εκτίμησης για τη σύζυγο του Τραμπ και πάνω απ’ όλα κολακεία.

Την περασμένη εβδομάδα, αφού η επιτροπή Νόμπελ απένειμε το Νόμπελ Ειρήνης στην ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο οργανισμός έχει χάσει την αξιοπιστία του, ενώ εξήρε τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

Τι είπε ο Πούτιν στο τηλεφώνημα με τον Τραμπ

Στο τηλεφώνημα της Πέμπτης, ο Πούτιν είπε επίσης στον Τραμπ ότι οι πύραυλοι Tomahawks θα βλάψουν τις αμερικανορωσικές σχέσεις, θα καταστρέψουν κάθε πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας και θα κάνουν μικρή διαφορά στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ. Η Washington Post τονίζει ότι φάνηκε πώς ο Τραμπ πήρε αυτά τα σχόλια σοβαρά.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Πούτιν είναι ότι η Ρωσία βρίσκεται στα πρόθυρα της νίκης και ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί τους ρωσικούς όρους ή να αντιμετωπίσει την ήττα και την απώλεια περισσότερων εδαφών. Ωστόσο ο πόλεμος φαίνεται όλο και περισσότερο να βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Η Ρωσία έχει κάνει κάποιες αργές προόδους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλάβει τη στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ στην περιοχή του Ντονιέτσκ, παρά τις μάχες που ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2024 και τις μαζικές απώλειες.

Παρά τις θριαμβολογίες του Πούτιν, οι δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και το αυξανόμενο κόστος του πολέμου – με τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας να λαμβάνουν περίπου το 40% του προϋπολογισμού της Ρωσίας – έχουν επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τη ρωσική οικονομία, καθώς τα έσοδα μειώνονται και οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο ύφεσης.

Στην Ρωσία εμφανίζονται σημάδια κόπωσης από τον πόλεμο αν και κανένα δεν αποτελεί απειλή για το καθεστώς Πούτιν, το οποίο έχει σκληρύνει την καταστολή και έχει επιβάλει δρακόντεια λογοκρισία που απαγορεύει την κριτική του στρατού ή του πολέμου. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο πρακτορείο δημοσκοπήσεων Levada Center, το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, ποσοστό υπερδιπλάσιο εκείνων που τάσσονται υπέρ της συνέχισης των μαχών, το οποίο ανέρχεται στο 30%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ιουλίου.