Επιχείρηση ASPIDES: Φλέγεται πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Κοντά η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ

Δύο μέλη του πληρώματος τάνκερ, που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κόλπο του Άντεν, αγνοούνται. Στο σημείο βρίσκεται η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES ενώ πλησιάζει και γαλλική φρεγάτα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Δύο άτομα αγνοούνται και 24 διασώθηκαν από το πλήρωμα του τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες, στον Κόλπο του Άντεν, όπου είναι και ο τομέας ευθύνης της φρεγάτας ΣΠΕΤΣΑΙ, στο πλαίσιο της επιχείρησης ASPIDES, για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι.

Όπως έγινε γνωστό από το Στρατηγείο της ASPIDES στην Λάρισα, στις 07:00 UTC, το MV FALCON με σημαία Καμερούν, το οποίο έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη, με προορισμό το Τζιμπουτί, φλέγεται και παρασύρεται έπειτα από έκρηξη επί του πλοίου. Η αιτία της έκρηξης είναι ασαφής προς το παρόν. Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το 15% του πλοίου φλέγεται και η πυρκαγιά προκλήθηκε από ατύχημα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση η πυρκαγιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτη.

Μετά την παραλαβή επείγοντος αιτήματος κινδύνου από τον πλοίαρχο του πλοίου, η EUNAVFOR ASPIDES, υπό τον συντονισμό του Υποναυάρχου Andrea Quondamatteo, Διοικητή Δύναμης της ASPIDES, ξεκίνησε άμεση επέμβαση (επιχείρηση SAR) για τη διάσωση και των 26 μελών του πληρώματος (1 Ουκρανός, 25 Ινδοί). Η ελληνική φρεγάτα HS SPETSAI έχει αναλάβει την αποστολή να πλησιάσει κοντά στον τόπο της επίθεσης και να χρησιμοποιήσει το αεροπορικό μέσο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό της. Επιπλέον, 1 γαλλικό αεροπορικό μέσο παρέχεται από τη Διοίκηση Γαλλικών Δυνάμεων στον Ινδικό Ωκεανό (ALINDIEN).

Αυτή τη στιγμή, 24 μέλη του πληρώματος έχουν εγκαταλείψει το πλοίο και έχουν διασωθεί από τα διερχόμενα πλοία MV MEDA και AK CARL. Ένα άτομο βρίσκεται στο MV FALCON και δύο άτομα αναφέρονται ως αγνοούμενα.

Η επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ASPIDES έχει ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Αρχές. Τα πλοία στην περιοχή πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση λόγω του κινδύνου έκρηξης, καθώς το εν λόγω δεξαμενόπλοιο είναι πλήρως φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και όλοι οι πόροι έχουν δεσμευτεί για τη διασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Στρατηγείο: «Το MV FALCON αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Όλοι όσοι βρίσκονται στην περιοχή πρέπει να είναι προσεκτικοί και να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την τρέχουσα κατάσταση. Περισσότερες ενημερώσεις θα παρέχονται από την ASPIDES μόλις είναι διαθέσιμες. Η ASPIDES παραμένει προσηλωμένη στην προστασία των ζωών στη θάλασσα και στην υποστήριξη της ελεύθερης ροής του εμπορίου που στηρίζει την ευημερία της περιοχής».