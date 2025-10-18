Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου – «Επλήγη από άγνωστο βλήμα» ανακοίνωσε η UKMTO

Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που σημειώθηκε 116 ναυτικά μίλια (214 χιλιόμετρα) ανατολικά του λιμανιού του Άντεν στην Υεμένη, κατά το οποίο ένα πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την UKMTO, οι αρχές ερευνούν το συμβάν. Στο μεταξύ η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey επεσήμανε ότι ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου σήμερα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της Άχουαρ της Υεμένης. Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την Ambrey η οποία επικαλείται την επικοινωνία του πληρώματος μέσω ασυρμάτου, το πλήρωμα σκοπεύει να εγκαταλείψει το πλοίο, ενώ έχει ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί. Όπως σημείωσε η Ambrey, το προφίλ του πλοίου δεν μοιάζει να αντιστοιχεί με αυτό των πλοίων τα οποία στοχοθετούν οι Χούθι της Υεμένης.

Από το 2023 και την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς οι σιίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.