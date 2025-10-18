Ανδρουλάκης: Είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας – Στόχος ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης

Νίκος Ανδρουλάκης, Βουλή

«Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με σοβαρές γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις», επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωση του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο Άμστερνταμ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «μόνη λύση είναι ένα σχέδιο προοδευτικό, με αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση». Σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση του χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα του μετέφερε την άποψη του ΠΑΣΟΚ, «ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό». «Γι’ αυτό για εμάς είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική ‘Αμυνας», υπογράμμισε, για να τονίσει ότι «δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητάμε ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE».

Επιπλέον ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε «πολύ σημαντικό ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές έθεσαν στο συνέδριό τους στόχο ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης». «Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο», είπε, «που θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα μειώσει τις ανισότητες και θα έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό σε σχέση με τρίτα κράτη».

Ακόμη σημείωσε πως «είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπαίνει στην ατζέντα το θέμα της στέγασης. Ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές».

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών «δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση, ένα δρόμο αλληλεγγύης και ευημερίας όλων των ευρωπαϊκών λαών».

