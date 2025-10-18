Σέρρες: Η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της

Νάντια Ρηγάτου

Media

Σέρρες: Η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της

Το προτελευτάιο επεισόδιο της σειράς “Σέρρες” έρχεται αυτή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:30 στον Αντ1.

Η Νάνσυ επιστρέφει στις Σέρρες με άδεια χέρια και ακόμα πιο άδεια τσέπη. Η οικογένεια μαζεύεται για να τη «στηρίξει», αλλά καταλήγει να αποδομεί κάθε της πρόταση.

Με ένα σπίτι 300 τετραγωνικών, μια καριέρα που κατέρρευσε και μια αποθήκη γεμάτη κινέζικα «ιταλικά» ρούχα, η Νάνσυ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της, ή τουλάχιστον να βρει πού θα κοιμηθεί το βράδυ.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αλήθειες, υπερβολές και την κλασική διαπίστωση: η οικογένεια είναι πάντα εκεί για σένα, αλλά και λίγο…απέναντι από σένα.

Δείτε το τρέιλερ

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στις 22:30, στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Ελληνικό και Γλυφάδα – Πώς προχωρούν τα έργα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναλυτικά οι πληρωμές έως το τέλος Οκτωβρίου

Οι «θολές» αλήθειες του Sora – Γιατί έχει «ξεσηκώσει» όλον τον πλανήτη;

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
14:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (19/10/2025)

Με τίτλο: «Η νέα Γάζα και ο ρόλος της Αθήνας» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.  Η εύ...
12:31 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Να μ΄αγαπάς: Η Σοφία παθαίνει έμφραγμα- Καθηλωτικές οι εξελίξεις της επόμενης εβδομάδας

Αντιμέτωποι με νέες δοκιμασίες οι ήρωες της δραματικής σειράς του Alpha “Να μ΄αγαπάςR...
11:37 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Το κλασικό θρίλερ που βρίσκεται στο Ertflix και θα σε κάνει να ανατριχιάσεις

Τα θρίλερ είναι δικαιολογημένα από τα πιο αγαπητά είδη ταινιών. Η αγωνία, ο φόβος, η αίσθηση π...
11:11 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση – Prime Time (17/10): Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα;

Σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης, η μάχη για την πρωτιά στην prime ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης