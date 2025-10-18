Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Το «ύποπτο» σακίδιο περιείχε προσωπικά αντικείμενα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή των Εξαρχείων, που είχε διακοπεί λόγω ενός σακιδίου πλάτης που βρέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη.

Νωρίτερα περί τις 13: 00 το μεσημέρι είχε σημάνει συναγερμός στις αρχές καθώς το σακίδιο πλάτης βρέθηκε λίγα μέτρα από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και τους γύρω δρόμόυς.

Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που ερεύνησε ο σακίδιο και διαπίστωσε ότι περιείχε προσωπικά αντικείμενα.