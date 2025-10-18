Διεκόπη ο αγώνας Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ – Πέταξαν ποτήρι στον διαιτητή

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Διεκόπη ο αγώνας Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ – Πέταξαν ποτήρι στον διαιτητή

Ο αγώνας της Σταντάρ με την Αντβέρπ, με τον οποίο άνοιξε χθες το βράδυ στο «Μορίς Ντουφράσν» της Λιέγης η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ…

Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι, στο 87ο λεπτό του αγώνα, οπαδός από την εξέδρα πέταξε ένα πλαστικό ποτήρι στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο «πέτυχε» στην πλάτη τον διαιτητή, ο οποίος βρισκόταν στην πλάγια γραμμή (και στη συνέχεια «βρήκε» και στο χέρι του Τομπίας Μορ της Σταντάρ, πριν πέσει στο έδαφος). Άμεσα ο Λόταρ Ντόντ, διέκοψε οριστικά το ματς και ενώ και νωρίτερα είχαν πέσει κύπελλα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Σταντάρ επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το σημείο της διακοπής την Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ γνωστοποίησε πως ο οπαδός που πέταξε το κύπελλο ταυτοποιήθηκε και πως θα του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της βελγικής Pro League ορίζουν πως αγώνες που διακόπτονται λόγω συμπεριφοράς οπαδών συνεχίζονται χωρίς θεατές από το λεπτό και τη θέση στον αγωνιστικό χώρο που συνέβη η διακοπή.

Στο σημείο της διακοπής οι γηπεδούχοι προηγούνταν 1-0, χάρη στο γκολ του Ραφίκι Σαΐντ στο 1ο λεπτό, ενώ έμειναν με δέκα παίκτες στο 39΄, λόγω αποβολής του Αντνάν Αμπίντ.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Ακίνητα: Πώς η ανακαίνιση μπορεί να μετατραπεί σε μια έξυπνη επένδυση

«Συμμαχία» 5 δήμων της Ανατολικής Αττικής για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «ζωή χαρισάμενη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:34 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σοκ με τον Γιώργο Παπαγιάννη – Ρήξη χιαστού, χάνει τη σεζόν

Δυστυχώς τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί ...
12:46 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Σάκκαρη: Με το… δεξί στα προκριματικά του τουρνουά στο Τόκιο

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται, προκειμένου να προκριθε...
11:01 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ο Φερστάπεν στην pole position για τον αγώνα σπριντ στο Όστιν

Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στη «μάχη» με τις δύο McLaren και κατέκτησε την pole position για τ...
01:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Το μήνυμα της Euroleague για τον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη: «Καρδιά πολεμιστή, είμαστε όλοι μαζί σου»

Η EuroLeague εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον Γιώργο Παπαγιάννη, μετά τον τραυματισμό που ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης