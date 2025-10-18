Βόλος: Πνίγηκε από μπανάνα – Μοιραίο γεύμα για 62χρονη που πέθανε μπροστά στα μάτια του συζύγου της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Πνίγηκε από μπανάνα – Μοιραίο γεύμα για 62χρονη που πέθανε μπροστά στα μάτια του συζύγου της

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε γειτονιά του Βόλου, όταν μια 62χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, μπροστά στα μάτια του συζύγου της. Ένα φαινομενικά ήρεμο απογευματινό γεύμα μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη, καθώς η γυναίκα πνίγηκε, ενώ έτρωγε μια μπανάνα.

Ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ο σύζυγος της 62χρονης πρόσεξε ότι η γυναίκα του άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για κάτι περαστικό – μια στιγμιαία δυσφορία. Μέσα σε δευτερόλεπτα όμως, η κατάσταση έγινε δραματική. Η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ενώ ο ίδιος, σε πανικό, προσπαθούσε να τη βοηθήσει, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια και καλώντας αμέσως το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Ο σύζυγος, ανήμπορος να αντιδράσει αποτελεσματικά, έβλεπε τη σύντροφο της ζωής του να καταρρέει μπροστά του. Παρά τις απελπισμένες προσπάθειές του να τη συνεφέρει, η γυναίκα έχανε συνεχώς τις αισθήσεις της, ώσπου σταμάτησε να αντιδρά.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σπίτι, όπου τους περίμενε ένας άνθρωπος σε κατάσταση σοκ. Η 62χρονη δεν είχε σφυγμό. Αμέσως ξεκίνησαν διαδικασίες ανάνηψης, με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση απινιδωτή. Για αρκετά λεπτά δόθηκε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς οι προσπάθειες των διασωστών δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο σύζυγός της παρέμενε απαρηγόρητος, αδυνατώντας να πιστέψει πώς μια τόσο απλή στιγμή εξελίχθηκε σε ανείπωτη απώλεια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Ακίνητα: Πώς η ανακαίνιση μπορεί να μετατραπεί σε μια έξυπνη επένδυση

«Συμμαχία» 5 δήμων της Ανατολικής Αττικής για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό

Τι σημαίνει η φράση «ζωή χαρισάμενη» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Το «ύποπτο» σακίδιο περιείχε προσωπικά αντικείμενα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην περιοχή των Εξαρχείων, που είχε διακοπεί λόγω...
14:06 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Καστοριά – Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός, χωρίς δίπλωμα

Κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της Καστοριάς εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 1...
13:42 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για μητέρα και κόρη – Έκαναν νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για δύο Ιταλίδες πεζοπόρους που...
13:05 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Εξάρχεια: Ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη – Διεκόπη η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στις Αρχές για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης