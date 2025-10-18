Βόλος: Πνίγηκε από μπανάνα – Μοιραίο γεύμα για 62χρονη που πέθανε μπροστά στα μάτια του συζύγου της

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε γειτονιά του Βόλου, όταν μια 62χρονη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, μπροστά στα μάτια του συζύγου της. Ένα φαινομενικά ήρεμο απογευματινό γεύμα μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε εφιάλτη, καθώς η γυναίκα πνίγηκε, ενώ έτρωγε μια μπανάνα.

Ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ο σύζυγος της 62χρονης πρόσεξε ότι η γυναίκα του άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για κάτι περαστικό – μια στιγμιαία δυσφορία. Μέσα σε δευτερόλεπτα όμως, η κατάσταση έγινε δραματική. Η γυναίκα δεν μπορούσε να πάρει ανάσα, ενώ ο ίδιος, σε πανικό, προσπαθούσε να τη βοηθήσει, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια και καλώντας αμέσως το ΕΚΑΒ.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Ο σύζυγος, ανήμπορος να αντιδράσει αποτελεσματικά, έβλεπε τη σύντροφο της ζωής του να καταρρέει μπροστά του. Παρά τις απελπισμένες προσπάθειές του να τη συνεφέρει, η γυναίκα έχανε συνεχώς τις αισθήσεις της, ώσπου σταμάτησε να αντιδρά.

Λίγα λεπτά αργότερα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σπίτι, όπου τους περίμενε ένας άνθρωπος σε κατάσταση σοκ. Η 62χρονη δεν είχε σφυγμό. Αμέσως ξεκίνησαν διαδικασίες ανάνηψης, με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και χρήση απινιδωτή. Για αρκετά λεπτά δόθηκε μάχη να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς οι προσπάθειες των διασωστών δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο σύζυγός της παρέμενε απαρηγόρητος, αδυνατώντας να πιστέψει πώς μια τόσο απλή στιγμή εξελίχθηκε σε ανείπωτη απώλεια.