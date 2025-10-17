Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – Πρόταση της εισαγγελίας για πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – Πρόταση της εισαγγελίας για πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 12χρονος μαθητής που κατηγορείται ότι έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή του, ζητώντας του χαρτζιλίκι, το πρωί της Τετάρτης, σε Γυμνάσιο του Βόλου.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ανηλίκων, όπου θα εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελέας Ανηλίκων, προτείνει την ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο την στήριξη και την καθοδήγησή του. Ο ανήλικος κατά την απολογία του επέμεινε ότι το έκανε «για πλάκα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

S&P Global Ratings: Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο – Ποιες είναι οι προβλέψεις

Αμειβόμενη μαθητεία σε Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι αιτήσεις – Οι ειδικότητες

Έχει χρώμα η σκοτεινή ύλη; Το μυστηριώδες υλικό ίσως αφήνει κόκκινα και μπλε «αποτυπώματα» στο φως – Τι έδειξε νέα μελέτη

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home
περισσότερα
16:47 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους ο θείος της 3χρονης και ο υπεύθυνος του πρακτορείου

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν την Παρασκευή (17/10), μετά τις απολογίες τους ο 54χρονος υπεύθ...
16:27 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη γέμισε… φαντάσματα – Δείτε φωτογραφίες

Μικρά και μεγαλύτερα φαντάσματα κρέμονται από την οροφή του λεωφορείου – φιγούρες με γκρίζα μα...
16:12 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Στα άδυτα του σκοτεινού «Δικτύου 764»: «Θέλω να αυτοκτονήσω» – Ο φερόμενος Ελληνοαμερικανός αρχηγός και οι φρικιαστικοί διάλογοι

Ένα νούμερο που φαίνεται ακίνδυνο. Αυτό που κρύβει όμως ένας φαινομενικά συνηθισμένος αριθμός,...
15:42 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται από την αγορά το σταφιδοκέικ «The Cookie Masters»

«Σταφιδοκέικ» ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Σύμφωνα με σχετ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης