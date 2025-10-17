Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – Πρόταση της εισαγγελίας για πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 12χρονος μαθητής που κατηγορείται ότι έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή του, ζητώντας του χαρτζιλίκι, το πρωί της Τετάρτης, σε Γυμνάσιο του Βόλου.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ανηλίκων, όπου θα εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελέας Ανηλίκων, προτείνει την ένταξη του παιδιού σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο την στήριξη και την καθοδήγησή του. Ο ανήλικος κατά την απολογία του επέμεινε ότι το έκανε «για πλάκα».