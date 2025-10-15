Βόλος:12χρονος έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή του για να πάρει το χαρτζιλίκι του

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (15/10) σε Γυμνάσιο του Βόλου, όπου ένας 12χρονος απείλησε με αναδιπλούμενο σουγιά συμμαθητή του για να του πάρει χρήματα. Οι Αστυνομικές Αρχές επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον ανήλικο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, όπου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Έβγαλε από την τσέπη του σουγιά και απείλησε να μαχαιρώσει συμμαθητή του

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του gegonotanews, αναφέρουν πως το περιστατικό έλαβε χώρα στο προαύλιο του σχολείου, νωρίς το πρωί, την ώρα που μαθητές και καθηγητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για εκδρομή. Ο 12χρονος, όπως έγινε γνωστό, έβγαλε από την τσέπη του έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα μήκους 5 εκατοστών και απείλησε να μαχαιρώσει τον συμμαθητή του, αν δεν του δώσει τα λεφτά που είχε πάρει από τους γονείς του για το καθημερινό του κολατσιό.

Ο μαθητής που δέχτηκε την απειλή ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με την σειρά του ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές που επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον 12χρονο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Ο ανήλικος ισχυρίζεται πως το έπραξε για πλάκα, ενώ το μαχαίρι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το είχε προμηθευτεί μαζί με φίλους του. Σημειώνεται επίσης, πως ο ανήλικος είναι αλλοδαπής καταγωγής και βρίσκεται στην χώρα μαζί με την μητέρα του εδώ και λίγο καιρό.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας που αποτελεί κακούργημα, όπως και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, απ’ όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.