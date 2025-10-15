Βόλος:12χρονος έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή του για να πάρει το χαρτζιλίκι του

Enikos Newsroom

κοινωνία

knife μαχαίρι
Φωτογραφία: Freepik

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (15/10) σε Γυμνάσιο του Βόλου, όπου ένας 12χρονος απείλησε με αναδιπλούμενο σουγιά συμμαθητή του για να του πάρει χρήματα. Οι Αστυνομικές Αρχές επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον ανήλικο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου, όπου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.

Έβγαλε από την τσέπη του σουγιά και απείλησε να μαχαιρώσει συμμαθητή του

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του gegonotanews, αναφέρουν πως το περιστατικό έλαβε χώρα στο προαύλιο του σχολείου, νωρίς το πρωί, την ώρα που μαθητές και καθηγητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για εκδρομή. Ο 12χρονος, όπως έγινε γνωστό, έβγαλε από την τσέπη του έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα μήκους 5 εκατοστών και απείλησε να μαχαιρώσει τον συμμαθητή του, αν δεν του δώσει τα λεφτά που είχε πάρει από τους γονείς του για το καθημερινό του κολατσιό.

Ο μαθητής που δέχτηκε την απειλή ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με την σειρά του ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές που επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον 12χρονο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Ο ανήλικος ισχυρίζεται πως το έπραξε για πλάκα, ενώ το μαχαίρι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το είχε προμηθευτεί μαζί με φίλους του. Σημειώνεται επίσης, πως ο ανήλικος είναι αλλοδαπής καταγωγής και βρίσκεται στην χώρα μαζί με την μητέρα του εδώ και λίγο καιρό.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας που αποτελεί κακούργημα, όπως και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, απ’ όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Νέα έρευνα της Booking.com για τα ταξίδια: Οι νέες τάσεις για το 2026

ΔΝΤ για ελληνικό χρέος: Στο 130,2% του ΑΕΠ το 2030 – Τι λέει για τα πρωτογενή πλεονάσματα

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το λάθος στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που ακολουθεί σε 26 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:05 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πλάτανο – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στη βόρεια Εύβοια, όταν αυτ...
19:32 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν οι δύο 22χρονοι

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν τ...
19:14 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 57χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Η πρόταση σε ανήλικη φίλη της κόρης του

Στη φυλακή οδηγείται ένας 57χρονος που κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με ...
18:50 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Νέο βίντεο με το σκούτερ να φεύγει από το κάμπινγκ στη Φοινικούντα – «Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος» τονίζει ο ανιψιός του 68χρονου

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν την Τρίτη 14...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης