Κόντρα Φάμελλου – Τσιάρα: «Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε» – «Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω για τα fake news»

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την «σκυτάλη» να παίρνουν σήμερα ο Κώστας Τσιάρας και ο Σωκράτης Φάμελλος, που διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Κώστας Τσιάρας διέψευσε τις φήμες και τα δημοσιεύματα περί παραίτησής του από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε. Μην γελάτε. Λογικό είναι να παραιτηθείτε γιατί όπου πάμε στην Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες της περιφέρειας λένε “καταστρεφόμαστε”», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στον υπουργό.

«Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω ούτε για τα fake news ούτε για τίποτα όλα αυτά. Είμαστε όμως αποφασισμένοι ως κυβέρνηση και το θέτω ενώπιόν σας όσο πιο εμφατικά γίνεται να κρατήσουμε όρθιο, να κρατήσουμε ζωντανό, να κρατήσουμε ανθεκτικό τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας», απάντησε ο κ. Τσιάρας.

Ο κ. Φάμελλος συνέχισε λέγοντας: «Πώς συζητάνε να λύσουν το πρόβλημα; Με ανασχηματισμό. Τι μας λέτε; Να σας πω κάτι κύριε Τσιάρα, τον Έλληνα αγρότη δεν τον ενδιαφέρει να εκδικηθεί εσάς, που θα φύγετε από το υπουργείο. Τους Έλληνες αγρότες τους ενδιαφέρουν πότε θα πάρουν τα 2 δισ. που έχετε κλέψει είτε με δικές σας ευθύνες είτε με τις γαλάζιες ακρίδες από τους Έλληνες αγρότες».

«Έχετε αναρωτηθεί όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον βαθμό ή εν πάση περιπτώσει την δική σας συμμετοχή ευθύνης σε αυτό το οποίο εξελίχθηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο: