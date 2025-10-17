Κόντρα Φάμελλου – Τσιάρα: «Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε» – «Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω για τα fake news»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κόντρα Φάμελλου – Τσιάρα: «Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε» – «Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω για τα fake news»

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την «σκυτάλη» να παίρνουν σήμερα ο Κώστας Τσιάρας και ο Σωκράτης Φάμελλος, που διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Κώστας Τσιάρας διέψευσε τις φήμες και τα δημοσιεύματα περί παραίτησής του από τη θέση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων ότι «δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος».

«Σας καλωσορίζω γιατί χθες διαβάζαμε ότι παραιτηθήκατε. Μην γελάτε. Λογικό είναι να παραιτηθείτε γιατί όπου πάμε στην Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες της περιφέρειας λένε “καταστρεφόμαστε”», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος στον υπουργό.

«Δεν θα μπω στη λογική να απαντήσω ούτε για τα fake news ούτε για τίποτα όλα αυτά. Είμαστε όμως αποφασισμένοι ως κυβέρνηση και το θέτω ενώπιόν σας όσο πιο εμφατικά γίνεται να κρατήσουμε όρθιο, να κρατήσουμε ζωντανό, να κρατήσουμε ανθεκτικό τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας», απάντησε ο κ. Τσιάρας.

Ο κ. Φάμελλος συνέχισε λέγοντας: «Πώς συζητάνε να λύσουν το πρόβλημα; Με ανασχηματισμό. Τι μας λέτε; Να σας πω κάτι κύριε Τσιάρα, τον Έλληνα αγρότη δεν τον ενδιαφέρει να εκδικηθεί εσάς, που θα φύγετε από το υπουργείο. Τους Έλληνες αγρότες τους ενδιαφέρουν πότε θα πάρουν τα 2 δισ. που έχετε κλέψει είτε με δικές σας ευθύνες είτε με τις γαλάζιες ακρίδες από τους Έλληνες αγρότες».

«Έχετε αναρωτηθεί όμως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον βαθμό ή εν πάση περιπτώσει την δική σας συμμετοχή ευθύνης σε αυτό το οποίο εξελίχθηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεά οργάνων: 15.000 νέοι δωρητές σε 10 μέρες – Αύξηση 42% στις εγγραφές μετά το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας

6 τροφές πλούσιες σε ασβέστιο για δυνατά οστά και για να προλάβετε την οστεοπόρωση

ΟΔΔΗΧ: Σε νέα δημοπρασία έντοκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας προχωρά το ελληνικό Δημόσιο – Τι ποσό θα αντληθεί

Μητρώο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Από σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Το iPad απέκτησε ξανά το τσιπ που χρειάζεται για να γίνει ο «αρχηγός» του Smart Home

Τεστ προσωπικότητας: Η πεταλούδα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τις κρυφές πλευρές του εαυτού σας
περισσότερα
13:02 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Η δήλωση Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Τα παιδιά αυτά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

Αντιδράσεις προκλήθηκαν από τη δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ, Βασίλη Φεύγ...
12:56 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Κακλαμάνης: Από τις 27 Οκτωβρίου ο «κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής

Σε 10 ημέρες ξεκινά η εφαρμογή του «κόφτη» στα μικρόφωνα στη Βουλή, όπως γνωστοποίησε ο Νικήτα...
12:47 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Γεωργιάδης για το βιβλίο «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Από γκάφα σε γκάφα»

«Γκάφα» χαρακτηρίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ονομάσει το βιβλίο το...
12:18 , Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Βουλή – Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα – Φάμελλος: «Ζούμε την τέλεια καταιγίδα made by Mitsotakis»

Επίθεση στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, εξαπέλυσε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης