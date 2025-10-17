Νίκος Πλακιάς: «Θα πάω να τα γράψω κι ας έρθουν να με σταματήσουν» – Τι απαντά στις δηλώσεις Μαρινάκη για τα ονόματα των 57 νεκρών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νίκος Πλακιάς

Η τροπολογία της κυβέρνησης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, έχουν προκαλέσει την αντίδραση των συγγενών.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα των Τεμπών, σχολίασε τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη, μιλώντας στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN.

«Τα ονόματα ό,τι και να γίνει δεν θα σβηστούν. Θα μείνουν στις καρδιές όλων των Ελλήνων. Ακόμη και να σβηστεί η μπογιά κάτω» είπε αρχικά.

«Αν σβηστούν τα ονόματα εγώ θα πάω να σταθώ όρθιος, δίπλα, και θα ατενίζω τη Βουλή. Η συμβολική μου κίνηση θα είναι ότι αν σβήσουν τα ονόματα, και μη αφήνοντας με να τα ξαναγράψω, θα σταθώ εγώ εκεί όρθιος στη θέση των ονομάτων των παιδιών» ανέφερε ο κ. Πλακιάς.  «Άρα, θα πάω και θα τα γράψω κι ας έρθει όποιος θέλει να με σταματήσει. Αν δεν με αφήσουν, καλώς».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρινάκης μιλώντας την Πέμπτη στον Realfm 97,8 είπε μεταξύ άλλων: «Δεν θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δεν θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν όσο μείνουν με τον χρόνο».

Ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Φεύγα.  «Τα παιδιά μας δεν πέσανε υπέρ της πατρίδας. Τα σκότωσε η πατρίδα. Είναι χειρότερο. Αν έπεφταν υπέρ πατρίδος, θα ήμουν υπερήφανος που θα ήταν εκεί. Όμως, δυστυχώς, δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, έπεσαν γιατί τα σκότωσε η πατρίδα».

