Τάρια Μπούρα: Δείτε πώς είναι σήμερα το μοντέλο που βρισκόταν δίπλα στην Ελένη Μενεγάκη

Η Τάρια Μπούρα, το μοντέλο που έγινε γνωστό τη δεκαετία του ’90 από τη συμμετοχή του στη στήλη μόδας του «Πρωινού Καφέ» στον ANT1, πλέον είναι γιαγιά ενός μικρού κοριτσιού.

Τα τηλεοπτικά συνεργεία εντόπισαν το πρώην μοντέλο σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Παρασκευής 17/10.

«Ασφαλώς και μου λείπει η τηλεόραση. Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και θεωρώ ότι ήταν μία πάρα πολύ καλή εποχή για όλους. Αναμφισβήτητα μου λείπει αυτό το κομμάτι», τόνισε.

Αναφορικά με τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, η Τάρια Μπούρα σχολίασε: «Δεν με βλέπετε στην τηλεόραση, γιατί προφανώς άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν τα ζητούμενα. Πλέον ζητάνε κάποιες άλλες κοπέλες που είναι τώρα στην επικαιρότητα λόγω των ριάλιτι. Έχουν αλλάξει οι εποχές προφανώς».

Κλείνοντας, τόνισε ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις: «Αν υπήρχε κάποια καλή πρόταση και θεωρούσα ότι θα μου έκανε καλό, θα τη δεχόμουν».