Εξάρχεια: Ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη – Διεκόπη η κυκλοφορία

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στις Αρχές για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σακίδιο.

Λόγω της κινητοποίησης των αρχών, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε δρόμους των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στα παρακάτω σημεία:

Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης

Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη

Ιπποκράτους και Αραχώβης

Μαυρομιχάλη και Αραχώβης

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος από τις ειδικές μονάδες.