Εξάρχεια: Ύποπτο αντικείμενο στη Χαριλάου Τρικούπη – Διεκόπη η κυκλοφορία

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10) στις Αρχές για ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σακίδιο.

Λόγω της κινητοποίησης των αρχών, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων σε δρόμους των Εξαρχείων.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στα παρακάτω σημεία:

  • Χαριλάου Τρικούπη και Αραχώβης
  • Σόλωνος και Χαριλάου Τρικούπη
  • Ιπποκράτους και Αραχώβης
  • Μαυρομιχάλη και Αραχώβης

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο απαραίτητος έλεγχος από τις ειδικές μονάδες.

 

 

 

 

 

 

