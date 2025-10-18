Σοκ με τον Γιώργο Παπαγιάννη – Ρήξη χιαστού, χάνει τη σεζόν

Δυστυχώς τα χειρότερα νέα επιβεβαιώθηκαν για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό του γόνατο, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για οκτώ μήνες.

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε επίσημα το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων, επιβεβαιώνοντας την κακή εξέλιξη για τον Παπαγιάννη, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και για τον τραυματισμό του Ερτζάν Οσμάνι, ο οποίος «έβγαλε τον ώμο του στο ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR» και αναμένεται να απουσιάσει περίπου τρεις εβδομάδες.

Ο Ιγκόρ Κοκόσκοφ είναι βέβαιο, πως θα βγει στη μεταγραφική αγορά, για να φέρει στον σύλλογο έναν ψηλό, αφού ο Πουαριέ αργεί ακόμα να επιστρέψει και ο Παπαγιάννης, θα χάσει όλη τη σεζόν.