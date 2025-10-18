Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για μητέρα και κόρη – Έκαναν νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική για δύο Ιταλίδες πεζοπόρους που αδυνατούσαν να συνεχίσουν την πορεία τους σε εξαιρετικά δύσβατο μονοπάτι στην Κίσσαμο Χανίων, στην Κρήτη.

Η 65χρονη μητέρα και η 33χρονη κόρη της ξεκίνησαν την εξόρμησή τους ακολουθώντας μια απαιτητική πορεία. Η 65χρονη, ωστόσο, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr τον περασμένο χρόνο είχε υποβληθεί σε καρδιολογική επέμβαση ένιωσε έντονη δυσφορία. Οι δύο γυναίκες τρομοκρατήθηκαν και σταμάτησαν, ενημερώνοντας τις αρχές.

Άμεσα ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 πυροσβεστών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό και την ασφαλή κάθοδο των δύο γυναικών. Μάλιστα, οι πυροσβέστες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, κινούμενοι πεζοί και ξεκινώντας από τον Μπάλο και τα Φαλάσαρνα ταυτόχρονα.

Η πορεία ήταν δύσβατη και κοπιώδης, μέσα από στενά και επικίνδυνα μονοπάτια. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν και ακολούθησε η απομάκρυνσή τους από το σημείο . Η όλη επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις δύο γυναίκες να παραδίδονται σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ανέμενε σε πλήρη ετοιμότητα σε σημείο όπου μπορούσε να προσεγγίσει όχημα.