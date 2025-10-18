Χημική ουσία που συνδέεται με καρκίνο, παχυσαρκία και υπογονιμότητα βρέθηκε σε πιπίλες, σύμφωνα με μελέτη

Χημική ουσία που συνδέεται με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρκίνο εντοπίστηκε σε πιπίλες που κατασκευάζονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία) περιείχαν διφαινόλη Α (BPA), σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποίησε η καταναλωτική οργάνωση της Τσεχίας dTest.

Η Philips δήλωσε ότι διενήργησε πρόσθετους ελέγχους που δεν εντοπίτηκε BPA, ενώ η Sophie la Girafe ανέφερε ότι η ποσότητα που βρέθηκε ήταν ασήμαντη. Και οι τρεις πιπίλες κυκλοφορούσαν στην αγορά είτε ως προϊόν «χωρίς BPA» ή «από φυσικό καουτσούκ».

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών, αλλά έχει παρόμοια χημική δομή με την ορμόνη οιστρογόνο, την οποία μιμείται στο ανθρώπινο σώμα και σε άλλα ζώα.

Η Chloe Topping, ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε: «Οι επιπτώσεις της BPA στην υγεία είναι εκτεταμένες: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του προστάτη, ενδομητρίωση, καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτης, αλλοιώσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη συμπεριφορά – ακόμη και τη συμπεριφορά των παιδιών».

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, εξήγησε, «επειδή βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και τα όργανά τους είναι πολύ ευαίσθητα σε διαταραχές».

Η έκθεση σε BPA από την εμβρυϊκή ηλικία ή τα πρώτα χρόνια ζωής έχει συνδεθεί με χαμηλότερο αριθμό σπερματοζωαρίων και πρόωρη έναρξη εφηβείας. «Και το πρόβλημα με τις χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα είναι ότι μπορούν να δράσουν σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις», συμπλήρωσε .

Τι έδειξε η μελέτη

Οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες από καταστήματα στην Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Temu, κατασκευασμένες από την εταιρεία Foshan City Saidah Baby Products (Κίνα). Για να προσομοιώσουν τις συνθήκες στο στόμα ενός βρέφους, τοποθέτησαν κάθε πιπίλα σε τεχνητό διάλυμα σάλιου για 30 λεπτά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Το παραγόμενο εκχύλισμα αναλύθηκε για να προσδιοριστεί η περιεκτικότητα σε διφαινόλες.

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες ανιχνεύτηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην πιπίλα Curaprox «baby grow with love» – 19 μικρογραμμάρια ανά κιλό (µg/kg), υπερβαίνοντας το όριο των 10 µg/kg που επιτρέπει η ΕΕ.

Η δεύτερη υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην πιπίλα «από φυσικό καουτσούκ» της Sophie la Girafe. Οι εργαστηριακές δοκιμές έδειξαν περιεκτικότητα σε BPA 3 µg/kg . Συγκέντρωση 2 µg/kg βρέθηκε στην πιπίλα Philips Avent Ultra Air, επίσης προωθούμενη ως «χωρίς BPA», καθώς και σε μια πιπίλα που προέρχεται από την Temu , κατασκευασμένη από την Foshan City Saidah.

Η Curaden (παραγωγός των προϊόντων Curaprox) δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «τους εξέπληξε». Η εταιρεία πραγματοποίησε δικές της δοκιμές που επιβεβαίωσαν το εύρημα. «Από υπερβάλλοντα ζήλο και λόγω της δέσμευσής μας για ποιότητα, αποφασίσαμε να αποσύρουμε άμεσα τις πιπίλες των επηρεασμένων παρτίδων από την αγορά και να προσφέρουμε επιστροφές χρημάτων», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η Vulli, παραγωγός της Sophie la Girafe, απάντησε: «Δεν έχουμε πλέον πιπίλες στον κατάλογό μας εδώ και καιρό». Αν και στην ιστοσελίδα της εμφανίζονται ακόμη φωτογραφίες μωρών με τις πιπίλες, τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση.

«Όλα τα προϊόντα μας υποβάλλονται σε αποκλειστικούς ελέγχους BPA από διαπιστευμένα εργαστήρια (SGS) πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Philips ανέφερε ότι η ασφάλεια των προϊόντων της είναι «η ύψιστη προτεραιότητα» και ότι τηρεί «πλήρως όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας». «Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι σειρές πιπιλών μας είναι χωρίς BPA καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής. Πραγματοποιούμε τακτικούς, τυχαίους ελέγχους ποιότητας για να το επιβεβαιώνουμε», είπε εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Μετά τα πρόσφατα νέα για την πιπίλα Philips Avent SCF085/60, πραγματοποιήσαμε νέες δοκιμές με την ανεξάρτητη εταιρεία DEKRA, οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη BPA σε κανένα προϊόν μας».

Η νομοθεσία της ΕΕ

Σύμφωνα με τον Guardian, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση BPA στις πιπίλες είναι ασαφής. Το πρότυπο EN 1400 θέτει όριο για τη μετανάστευση BPA από τις πιπίλες στα 10 µg/l, ενώ η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ασφάλεια Παιχνιδιών, που καλύπτει επίσης τις πιπίλες, θέτει όριο 40 µg/l.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει εντελώς τη χρήση BPA σε μπιμπερό βρεφών από το 2011 και αυτοί οι κανόνες διευρύνθηκαν το 2018 ώστε να περιλαμβάνουν την παραγωγή δοχείων τροφίμων και μπιμπερό για παιδιά κάτω των τριών ετών. Η Karolína Brabcová από την Arnika, μια τσεχική οργάνωση, δήλωσε: «Είναι παράλογο να απαγορεύονται οι διφαινόλες στα μπιμπερό βρεφών αλλά όχι στις πιπίλες, τις οποίες τα μωρά χρησιμοποιούν πιο εντατικά και σε ορισμένες περιπτώσεις για πολλά χρόνια». «Βλέπουμε έλλειψη αυστηρής ρύθμισης και αυτό απογοητεύει τους καταναλωτές.»