Επεισοδιακή καταδίωξη στην Καστοριά – Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός, χωρίς δίπλωμα

Κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της Καστοριάς εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 18/10, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου, αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών της Τροχαίας, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Το περιστατικό έληξε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, με τη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Σ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, περιπολία του Τμήματος Τροχαίας Καστοριάς επιχείρησε να σταματήσει για έλεγχο ένα Ι.Χ. επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα.

Ο οδηγός, όμως, αγνοώντας το σήμα των αστυνομικών, πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη καταδίωξη, από το χωριό Δισπηλιό έως το κέντρο της Καστοριάς. Ύστερα από αρκετά χιλιόμετρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό, στον οποίο διενεργήθηκε αλκοτέστ που βγήκε θετικό.

Επίσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε κατασχεθεί στο παρελθόν για παρόμοιο περιστατικό. Μάλιστα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο συλληφθείς οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς. Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας Καστοριάς. Λίγη ώρα αργότερα, ο συλληφθείς οδηγός, μαζί με τους δύο συνεπιβάτες του οχήματος, μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς.

Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, συμπεριλαμβανομένης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, της οδήγησης χωρίς άδεια και της απείθειας. Οι επιβάτες του ΙΧ αφέθηκαν ελεύθεροι. Η Τροχαία Καστοριάς διενεργεί την προανάκριση για το συμβάν.