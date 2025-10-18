Διέρρευσε συνομιλία Κασσελάκη-Τζάκρη – Τι απαντούν ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

Enikos Newsroom

πολιτική

Στέφανος Κασσελάκης, Θεοδώρα Τζάκρη

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας έπειτα από την διαρροή μίας συνομιλίας ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και την Θεοδώρα Τζάκρη. «Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ η αντιπρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε «παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων».

Όλα ξεκίνησαν όταν οι followers της Θεοδώρας Τζάκρη στο Instagram αντίκρισαν ένα story με ένα screenshot από προσωπική συνομιλία της με τον Στέφανο Κασσελάκη στο WhatsApp. Η ανάρτηση κατέβηκε έπειτα από λίγα λεπτά. Στον διάλογο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εμφανίζεται ενοχλημένος με την κ. Τζάκρη, καταλογίζοντάς της ότι «διχάζει τον κόσμο».

Ο διάλογος Κασσελάκη-Τζάκρη

  • Κασσελάκης: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι
  • Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;
  • Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.
  • Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!
  • Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.

Κασσελάκης: «Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα»

«Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. […] Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o Στέφανος Κασσελάκης.

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου. Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε – πεισμώστε» πρόσθεσε.

 

Θεοδώρα Τζάκρη: Προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την δημοσιοποίηση ιδιαίτερης συνομιλίας με τον Στέφανο Κασσελάκη

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας», ανέφερε η βουλευτής μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook.

Και συνέχισε: «Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά».

«Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», κατέληξε η Θεοδώρα Τζάκρη.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αποκαλύπτει το αγαπημένο σας χρώμα για την προσωπικότητά σας;

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Εισηγήσεις στο Μαξίμου για διπλασιασμό της ενίσχυσης των 250 ευρώ – Πότε θα «κλειδώσουν» οι τελικές αποφάσεις

Η Realnews στο www.pressreader.com

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Mπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε ένα «μη συμβατό» PC με Windows 10 σε Windows 11 – Δύο δωρεάν επιλογές
περισσότερα
18:28 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Επιχείρηση ASPIDES: Φλέγεται πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Κοντά η φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ

Δύο μέλη του πληρώματος τάνκερ, που τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κόλπο του Άντεν, αγνοούνται. Στ...
13:18 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης από την Πεντέλη: Προσπαθούμε συνέχεια, κάθε μέρα, να κάνουμε τις ζωές των Ελλήνων πολιτών καλύτερες

Την Πεντέλη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συγκεκριμένα περιοχή ό...
12:39 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Στόχος η «γαλάζια» συσπείρωση πριν από την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Ως την πιο… καθαρή κίνηση στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης της Ν.Δ. τόσο με το παραδ...
10:00 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε εκνευρισμένη από εκπομπή του ΣΚΑΪ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ενοχλήθηκε από τη θεματολογία της συζήτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης