Διέρρευσε συνομιλία Κασσελάκη-Τζάκρη – Τι απαντούν ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας έπειτα από την διαρροή μίας συνομιλίας ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και την Θεοδώρα Τζάκρη. «Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, ενώ η αντιπρόεδρος του κόμματος κατήγγειλε «παραβίαση των προσωπικών της δεδομένων».

Όλα ξεκίνησαν όταν οι followers της Θεοδώρας Τζάκρη στο Instagram αντίκρισαν ένα story με ένα screenshot από προσωπική συνομιλία της με τον Στέφανο Κασσελάκη στο WhatsApp. Η ανάρτηση κατέβηκε έπειτα από λίγα λεπτά. Στον διάλογο, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εμφανίζεται ενοχλημένος με την κ. Τζάκρη, καταλογίζοντάς της ότι «διχάζει τον κόσμο».

Ο διάλογος Κασσελάκη-Τζάκρη

Κασσελάκης: Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι

Έχεις διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώνεις. Αντιπρόεδρος είσαι Τζάκρη: Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

Ποιον κόσμο. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς; Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός. Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι! Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.

Κασσελάκης: «Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα»

«Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. […] Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o Στέφανος Κασσελάκης.

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου. Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε – πεισμώστε» πρόσθεσε.

Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα… pic.twitter.com/HlOddb1KkI — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 18, 2025

Θεοδώρα Τζάκρη: Προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την δημοσιοποίηση ιδιαίτερης συνομιλίας με τον Στέφανο Κασσελάκη

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας», ανέφερε η βουλευτής μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook.

Και συνέχισε: «Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά».

«Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», κατέληξε η Θεοδώρα Τζάκρη.