Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τέλος» ο Ποστέκογλου μετα τη νέα ήττα από την Τσέλσι

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Άγγελος Ποστέκογλου με Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου έπειτα από ένα συνολικά σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη, ανακοίνωσε η ομάδα της Premier League αμέσως μετά τη νέα (εντός έδρας) ήττα, από την Τσέλσι με 3-0.

Ο ομογενής τεχνικός κάθισε στον πάγκο του συλλόγου μόλις για 39 ημέρες, με τη Νότιγχαμ να μετρά σε αυτό το διάστημα 6 ήττες και δύο ισοπαλίες. Προς το παρόν, ο σύλλογος δεν θα κάνει κάποια δήλωση.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής με άμεση ισχύ», ανέφερε η ομάδα.

 

