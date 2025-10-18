Οι δικηγόροι του Ασάνζ ζητούν 20ετή κάθειρξη σε επικεφαλής εταιρείας ασφαλείας που τον κατασκόπευε για λογαριασμό των ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τζούλιαν Ασάνζ

Οι δικηγόροι του Τζούλιαν Ασάνζ ζητούν από την ισπανική δικαιοσύνη να καταδικάσει τον επικεφαλής μιας εταιρείας ασφαλείας σε 20 χρόνια κάθειρξη, κατηγορώντας τον ότι κατασκόπευε για λογαριασμό των ΗΠΑ τον ιδρυτή του WikiLeaks το διάστημα που είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα για τα οποία ενημερώθηκε το AFP.

Συνολικά ζητούν να επιβληθεί ποινή 20ετούς κάθειρξης εις βάρος του Νταβίντ Μοράλες Γκουιγέν για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών, διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ αφέθηκε ελεύθερος από τη βρετανική φυλακή Μπέλμαρς όπου κρατούνταν τον Ιούνιο του 2024 αφού κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ οι οποίες ζητούσαν την έκδοσή του. Το 2012 είχε καταφύγει στην πρεσβεία του Ισημερινού για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία, όπου κατηγορούνταν για βιασμό, μια κατηγορία που έκτοτε έχει αποσυρθεί.

Η αστυνομία της Βρετανίας απομάκρυνε τον Ασάνζ από την πρεσβεία του Ισημερινού στις 11 Απριλίου 2019, αφού το Κίτο ήρε την προστασία που του παρείχε.

Την ασφάλεια της πρεσβείας διαχειριζόταν από το 2015 ως το 2018 η εταιρεία Undercover Global με έδρα την Ισπανία και επικεφαλής τον απόστρατο στρατιωτικό Νταβίντ Μοράλες.

Οι δικηγόροι του Ασάνζ υποστηρίζουν ότι το 2016 ο Μοράλες, με την ευκαιρία ταξιδιού του στο Λας Βέγκας, ήρθε σε επαφή με τις αμερικανικές αρχές και τους παρείχε πληροφορίες.

Η έρευνα που διεξήγαγε η ισπανική δικαιοσύνη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μοράλες κατασκόπευε τον Ασάνζ και παρείχε «σε τρίτους» πληροφορίες που συγκέντρωσε με «παράνομο» τρόπο και οι οποίες αφορούσαν τον ιδρυτή του WikiLeaks και άλλες προσωπικότητες, «ανάμεσά τους πολλοί πρόεδροι της Λατινικής Αμερικής» με τους οποίους βρισκόταν σε επαφή.

Σύμφωνα με τον δικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση, ο Μοράλες ζήτησε το 2017 την εγκατάσταση νέων καμερών ασφαλείας, ικανών να καταγράφουν απόρρητες συνομιλίες που διεξάγονταν στην πρεσβεία του Ισημερινού μεταξύ του Ασάνζ και των δικηγόρων του, του στενού του κύκλου και άλλων προσώπων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά ήταν ο Μπαλτάσαρ Γκαρσόν, συντονιστής της ομάδας υπεράσπισης του Ασάνζ, και οι πρώην πρόεδροι της Βολιβίας Έβο Μοράλες, του Ισημερινού Ραφαέλ Κορέα, της Ουρουγουάης Χοσέ Μουχίκα, της Αργεντινής Κριστίνα Κίρχνερ και της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ.

Παράλληλα ο Μοράλες είχε ζητήσει να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα απευθείας μετάδοσης που του επέτρεπε να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό της πρεσβείας. Αυτό το σύστημα διέθετε δύο κανάλια: «ένα επίσημο για τον Ισημερινό και ένα άλλο ‘για τους φίλους των ΗΠΑ’», όπως αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά πρέπει να ζυγιζόμαστε; Ειδικοί απαντούν

Είναι τα βιολογικά τρόφιμα πιο υγιεινά από τα άλλα; Τι λένε πρόσφατες έρευνες

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής – Πότε θα καταβληθούν

Κεραμέως: Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζόμενου

Πώς να αναβαθμίσετε ένα «μη συμβατό» PC με Windows 10 σε Windows 11 – Δύο δωρεάν επιλογές

Ανακαλύφθηκε μαύρη τρύπα που «παραβιάζει τους κανόνες» – Κατέστρεψε ένα αστέρι με αινιγματικό τρόπο
περισσότερα
16:31 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: 9 νεκροί σε χθεσινά ισραηλινά πλήγματα – Το Ισραήλ επέστρεψε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων

Η Πολιτική Προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τα πτώματα εννέα Παλ...
15:54 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου – «Επλήγη από άγνωστο βλήμα» ανακοίνωσε η UKMTO

Η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώ...
14:19 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Η συνάντηση με τον Τραμπ φέρνει καλά νέα για τον Ζελένσκι, αλλά το έπαθλο που επιδιώκει το Κίεβο φαίνεται προς το παρόν ανέφικτο – Ανάλυση CNN

Η σχέση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζε...
10:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ πιέζει Ρωσία και Ουκρανία να τερματίσουν τον πόλεμο – «Να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται, τον νικητή ας τον κρίνει η ιστορία»

Μήνυμα σε Ρωσία και Ουκρανία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να σταματήσει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης