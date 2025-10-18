Κολωνάκι: Βίντεο από την δράση του 54χρονου που «άδειαζε» καταστήματα – Είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Απρίλιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κολωνάκι, Δράστης

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση του 54χρονου που συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (12/10), κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση στο Κολωνάκι, είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο 54χρονος συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος. Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Το modus operandi του δράστη

Ο 54χρονος δρούσε κυρίως νυχτερινές ώρες. Προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φαίνεται και σε βίντεο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κονσόλα παιχνιδιών μαζί με 16 παιχνίδια,
  • ηλεκτρικό πατίνι,
  • 3 tablet,
  • 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
  • 2 τηλεοράσεις,
  • 5 οθόνες,
  • 8 πληκτρολόγια,
  • πίνακας ζωγραφικής,
  • ζευγάρι γυαλιά ηλίου,
  • φωτογραφική μηχανή και
  • κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.

Είχε αποφυλακιστεί τον περασμένο Απρίλιο

Όπως μετέδωσε ο Alpha, ο 54χρονος αποφυλακίστηκε το Απρίλιο του 2025 και έναν μήνα αργότερα, τον Μάιο, «έπιασε» και πάλι δουλειά, χτυπώντας καταστήματα σε εμπορικού δρόμους στο Κολωνάκι.

