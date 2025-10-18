Μαρινάκης για την αποχώρηση Κωνσταντοπούλου από τηλεοπτικό πλατό: «Ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου»

Enikos Newsroom

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

«Η σημερινή αποχώρηση της κ. Κωνσταντοπούλου από την τηλεοπτική εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ συνιστά βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο και ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα, υπογραμμίζοντας ότι «είναι γνωστό, ότι όσοι «κραυγάζουν» για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, αναπαράγοντας ασύστολα ψεύδη από ατεκμηρίωτες έρευνες, είναι εκείνοι που στην πράξη το υπονομεύουν συνειδητά και διαχρονικά».

Καταλήγοντας ο κ. Μαρινάκης αναφέρει «η κυρία Κωνσταντοπούλου αρχικά επιτίθεται στους δικαστές, προσπαθώντας να τους υποκαταστήσει. Στη συνέχεια, όταν δεν της αρέσουν οι ερωτήσεις που δέχεται, αποχωρεί από μια συνέντευξη. Και αν για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας όλα αυτά τα θλιβερά είναι δυστυχώς παραπάνω από αναμενόμενα, όσοι κατά καιρούς συμπορεύονται μαζί της, συνυπογράφοντας προτάσεις δυσπιστίας ή υιοθετώντας τους ακραίους ισχυρισμούς της, έχουν κάτι να μας πουν για το σημερινό αντιδημοκρατικό σόου σε ζωντανή μετάδοση;».

