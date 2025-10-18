Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε εκνευρισμένη από εκπομπή του ΣΚΑΪ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου ΣΚΑΪ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ενοχλήθηκε από τη θεματολογία της συζήτησης και αποχώρησε πρόωρα από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η συνέντευξη κράτησε μόλις 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, καθώς η Φαίη Μαυραγάνη θέλησε να αρχίσει με ερώτηση για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο βιβλίο του, κάτι που η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Αχ, μη μου ξεκινάτε έτσι. Δεν ήρθα γι’ αυτό. Φαίη μου γλυκιά, δεν θα κάνω αυτή τη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν θα έχετε σχόλιο γι’ αυτό από εμένα. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας, πριν από 2 μέρες πέρασε το εκτρωματικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο. Οι δρόμοι είναι καρμανιόλες, δεν θα αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα» απάντησε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όταν όμως η Φαίη Μαυραγάνη επέμεινε, η πολιτικός φανερά εκνευρισμένη είπε, «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Εντάξει. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, και φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή να σας κάνω σχόλιο. Όχι. Δεν πειράζει. Θα τον καλέσετε να σας τα πει κι εγώ θα φύγω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρία Μαυραγάνη. Δεν πειράζει… Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα… Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ» και έβγαλε το μικρόφωνο αποχωρώντας από το πλατό παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να της αλλάξει γνώμη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλκοόλ και καρκίνος: Νέα δεδομένα ανατρέπουν όσα πιστεύαμε

Μπορεί το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών να είναι σύμπτωμα της νόσου Πάρκινσον; Τι λέει νέα μελέτη

Ενέργεια: Φθηνότερο φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης, στα επίπεδα του 2024 το ρεύμα

Πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης: Από Δευτέρα οι αιτήσεις των παρόχων – Όλες οι λεπτομέρειες

Νέα απάτη τεχνικής υποστήριξης με το λογότυπο της Microsoft – Επιτήδειοι εξαπατούν χρήστες και αποσπούν στοιχεία σύνδεσης

Jeremy Clarkson: Εξηγεί το αηδιαστικό πράγμα που τον «μπερδεύει» περισσότερο ως ιδιοκτήτης παμπ
περισσότερα
09:47 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Κεραμέως: Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο – Ενισχύεται η θέση του εργαζόμενου

Στις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά και το εργασιακό τοπίο που ισχύει σή...
09:20 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Τι περιλαμβάνει η πρωτοβουλία της Αθήνας για συνάντηση των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου – Πώς αντιδρά η Τουρκία

Στην πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η Ελλάδα για τη διοργάνωση Συνάντησης Παράκτιων Χωρ...
07:36 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αποστολή στις ΗΠΑ: Οι δύο ελληνικές εταιρείες που εντυπωσίασαν τον Αμερικανό Στρατηγό Πόππας – Επενδύσεις στις ΗΠΑ

Υπάρχουν δύο ελληνικές αμυντικές εταιρείες οι οποίες έχουν επιτύχει αυτό που για πολλούς φάντα...
04:18 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: «Και μαλλιά έβαλα και μπότοξ έκανα, βάζω και κρέμες»

Σε μια εκδήλωση όπου ήταν κεντρικός ομιλητής, την Παρασκευή (17/10), ο υπουργός Υγείας, Άδωνις...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης