Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε εκνευρισμένη από εκπομπή του ΣΚΑΪ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου ενοχλήθηκε από τη θεματολογία της συζήτησης και αποχώρησε πρόωρα από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

Η συνέντευξη κράτησε μόλις 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, καθώς η Φαίη Μαυραγάνη θέλησε να αρχίσει με ερώτηση για το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο βιβλίο του, κάτι που η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Αχ, μη μου ξεκινάτε έτσι. Δεν ήρθα γι’ αυτό. Φαίη μου γλυκιά, δεν θα κάνω αυτή τη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν θα έχετε σχόλιο γι’ αυτό από εμένα. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας, πριν από 2 μέρες πέρασε το εκτρωματικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο. Οι δρόμοι είναι καρμανιόλες, δεν θα αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα» απάντησε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όταν όμως η Φαίη Μαυραγάνη επέμεινε, η πολιτικός φανερά εκνευρισμένη είπε, «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Εντάξει. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, και φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή να σας κάνω σχόλιο. Όχι. Δεν πειράζει. Θα τον καλέσετε να σας τα πει κι εγώ θα φύγω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρία Μαυραγάνη. Δεν πειράζει… Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα… Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ» και έβγαλε το μικρόφωνο αποχωρώντας από το πλατό παρά τις προσπάθειες της παρουσιάστριας να της αλλάξει γνώμη.