Βίντεο: Η στιγμή που 27χρονη Αλγερινή ανοίγει τη βαλίτσα με το πτώμα 12χρονης που είχε δολοφονήσει στο Παρίσι

Σοκαριστικό υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει τη στιγμή που μία Αλγερινή μετανάστρια φέρεται να άνοιξε μια βαλίτσα που περιείχε το πτώμα ενός δολοφονημένου παιδιού, ενώ καθόταν σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στο Παρίσι.

Η δωδεκάχρονη Λόλα Νταβιέτ φέρεται να βιάστηκε, να βασανίστηκε και να δολοφονήθηκε από την Ντάχμπια Μπενκιρέντ, που φέρεται να είχε διαταχθεί να επιστρέψει στην Αλγερία.

Οι εισαγγελείς λένε ότι η 27χρονη Μπενκιρέντ παρέσυρε τη Λόλα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι προτού της κόψει το κεφάλι σε ένδειξη εκδίκησης, αφού η μητέρα της αρνήθηκε να της δώσει το κλειδί της πολυκατοικίας.

Η δίκη της Μπενκιρέντ ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι.

Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο φαίνεται να δείχνει την κατηγορούμενη να χαλαρώνει σε ένα μπαρ στην οδό Manin λίγες ώρες μετά τη δολοφονία στις 14 Οκτωβρίου 2022.

Έφτασε στο εστιατόριο με δύο βαλίτσες κανονικού μεγέθους και μία πολύ μεγαλύτερη τσάντα. Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να συνομιλεί με έναν άνδρα, ενώ η μεγάλη βαλίτσα – η οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περιείχε το πτώμα της Λόλα – βρισκόταν στο πλακόστρωτο πάτωμα δίπλα του.

Κάποια στιγμή, η Μπενκιρέντ φάνηκε να δείχνει τη βαλίτσα, ανοίγοντάς την ελαφρώς σαν να ήθελε να δείξει το περιεχόμενό της.

Ο άνδρας άγγιξε για λίγο την βαλίτσα και κοίταξε μέσα πριν σηκωθεί. Δεν είναι σαφές αν συνειδητοποίησε τι περιείχε. Η Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 2013, σε ηλικία 14 ετών, αλλά υπόκειται σε εντολή απέλασης επειδή παρέμεινε εκτός της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της Λόλα.

10:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

