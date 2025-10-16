Συνελήφθη 54χρονος που «άδειαζε» καταστήματα στο Κολωνάκι 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθη 54χρονος που «άδειαζε» καταστήματα στο Κολωνάκι 

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθη πρωινές ώρες της Κυριακής 12-10-2025, 54χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, ο 54χρονος από τον περασμένο Μάιο, διέπραττε κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο 54χρονος κυρίως νυχτερινές ώρες, προσέγγιζε καταστήματα στην περιοχή του Κολωνακίου, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, παραβίαζε τις κεντρικές πόρτες των καταστημάτων και αφαιρούσε χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • κονσόλα παιχνιδιών μαζί με -16- παιχνίδια,
  • ηλεκτρικό πατίνι,
  • -3- tablet,
  • -2- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τροφοδοτικό,
  • -2- τηλεοράσεις,
  • -5- οθόνες,
  • -8- πληκτρολόγια,
  • πίνακας ζωγραφικής,
  • ζευγάρι γυαλιά ηλίου,
  • φωτογραφική μηχανή και
  • κινητό τηλέφωνο.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -6- περιπτώσεις κλοπών-διαρρήξεων καταστημάτων στην περιοχή του Κολωνακίου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

18:18 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Γιαννιτσά -Δίκη για τον θάνατο της 14χρονης: «Μας είχε πει ότι σε 12 μέρες απ’ την επέμβαση θα μπορούσαμε να την στείλουμε στο γυμναστήριο και όχι σε κοιμητήριο»

Δικάζεται στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, σήμερα 16/10, ο χειρουργός που κατηγορείται...
17:47 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Έδωσαν λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο – Διατάχθηκε ΕΔΕ 

Ιατρικό λάθος σημειώθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Σ...
17:34 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα το τελευταίο τριήμερο  – Δείτε φωτογραφίες 

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
17:25 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 37χρονης που αγκάλιαζε ηλικιωμένους για να κλέβει τις αλυσίδες τους  

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στο...
