Ρωσία: Ο Πούτιν λέει ότι η χώρα του εργάζεται για να αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη (16/10) ότι η Ρωσία εργάζεται για να αυξήσει τις δυνατότητες εξαγωγής φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πρόσφατες προβλέψεις που έκανε το υπουργείο Οικονομίας, η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών εκτός της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θα μειωθούν φέτος κατά 10,7%, από το 2024 σε 72 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm).

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ρωσία θα παραγάγει εφέτος 510 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητες κατά 1% μειωμένες σε σχέση με το 2024.

Οι ποσότητες αυτές συμβαδίζουν με τις συμφωνίες του ΟΠΕΚ+ , τις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να τηρεί, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

