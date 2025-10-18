Το δημοσίευμα για την επιστολή Τσακαλώτου στον Ντάισεμπλουμ τον Ιούλιο του 2015 και η απάντηση του πρώην υπουργού Οικονομικών

Επιστολή που είχε στείλει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στον Γερούν Ντάισεμπλουμ, πριν ξεκινήσουν επί της ουσίας οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μετά το δημοψήφισμα του 2015, έφερε στην δημοσιότητα η ιστοσελίδα «Το Ποντίκι».

Η συγκεκριμένη επιστολή εστάλη στις 9 Ιουλίου του 2015. Δηλαδή τρεις μέρες πριν από την 17ωρη διαπραγμάτευση του Αλέξη Τσίπρα με τους ηγέτες της ευρωζώνης, και μόλις δύο 24ωρα από τη στιγμή που ο κ. Τσακαλώτος είχε αναλάβει υπουργός Οικονομικών, στη θέση του παραιτηθέντος μετά το δημοψήφισμα, Γιάνη Βαρουφάκη.

Όπως αναφέρει το «topontiki.gr», ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ξεκαθαρίζει στον Γερούν Ντάισεμπλουμ ότι με τους δανειστές υπάρχει κοινό «όραμα που εξυπηρετεί τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε αναπόσπαστο μέλος της ευρωζώνης και να σεβόμαστε τους εξελισσόμενους κανόνες της νομισματικής μας ένωσης. Μια δέσμευση που συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο μεταρρυθμίσεων και μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν στους τομείς της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης και, τέλος, της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης ως στοιχείο μιας ευρύτερης προσπάθειας θεσμικής οικοδόμησης που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας».

«Βραχυπρόθεσμα, ακόμη και πριν αρχίσει ουσιαστικά η διαδικασία διαπραγμάτευσης, και ως πρώτο στοιχείο μιας άσκησης οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας, προτείνουμε στο κοινοβούλιο –αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα– ένα σύνολο νομοθετικών πρωτοβουλιών στους τομείς της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, της αύξησης των φορολογικών εσόδων και της περαιτέρω διασφάλισης της ανεξαρτησίας της στατιστικής υπηρεσίας» αναφέρει στην επιστολή.

Και συμπληρώνει: «παράλληλα, σε μακροοικονομικό επίπεδο, δεσμευόμαστε για την ίδια δημοσιονομική προσπάθεια –όπως είχε συμφωνηθεί προηγουμένως με τους Θεσμούς– καθώς και για την επίτευξη του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% για το 2018».

«Δεδομένων των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών, είμαστε βεβαίως ανοικτοί σε συζητήσεις σχετικά με τον καλύτερο δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου» συνεχίζει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Μεσοπρόθεσμα, θα συνεχίσουμε να βασιζόμαστε στο κοινό έδαφος που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα με τους Θεσμούς, καθώς και να εμπλουτίζουμε την ατζέντα με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και μέτρα. Σε πολλούς από αυτούς τους τομείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, πέρα από τις ιδέες για αλλαγές, υπάρχει και έλλειμμα στις ικανότητες εφαρμογής αυτών των αλλαγών. Γι’ αυτό έχουμε ζητήσει –και θα συνεχίσουμε να ζητάμε– την ενεργό υποστήριξη όχι μόνο διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η ΔΟΕ, αλλά και κρατών-μελών που διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία σε τομείς όπως η φοροδιαφυγή» προσθέτει.

«Τα παραπάνω μπορούν να δώσουν μόνο μια “γεύση” της δέσμευσής μας» αναφέρει ακόμα ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή:

Τσακαλώτος: «Αν τα είχαμε δώσει όλα πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο;»

«Αν τα είχαμε δώσει όλα πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο;» αναφέρει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε ανάρτησή του στα social media, χωρίς να διαψεύδει την ύπαρξη της συγκεκριμένης επιστολής.

Αναλυτικά η απάντηση του πρώην υπουργού Οικονομικών:

«Σε σημερινό δημοσίευμά της η ιστοσελίδα “Το Ποντίκι” με κατηγορεί ότι τον Ιούλιο του 2015 πριν το Eurogroup και τη Σύνοδο όπου έγινε και η διαπραγμάτευση των 17 ωρών, με επιστολή μου τα είχα δώσει όλα στους δανειστές.

Ωστόσο η επιστολή που δημοσιεύει το ίδιο “Το Ποντίκι” ξεκαθαρίζει ότι σε ένδειξη καλής πίστης θα νομοθετούσαμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσα. Όπως γράφει η επιστολή πρόκειται για μέτρα που θα νομοθετούνταν “πριν η διαπραγμάτευση ξεκινήσει σε βάθος” (even before the negotiations process begins in earnest – η φράση “in earnest” σημαίνει διαπραγμάτευση που θα γίνει με ειλικρίνεια, καλή πίστη και σε βάθος). Άρα από την ίδια την επιστολή προκύπτει ότι προβλέπαμε μια μεγάλη περίοδο διαπραγματεύσεων. Εξάλλου αν δεν ισχύουν τα παραπάνω και εμείς τα είχαμε δώσει όλα πριν πάμε στη διαπραγμάτευση, τι ακριβώς κάναμε 17 ώρες στη συγκεκριμένη Σύνοδο;

Για την απόδειξη του αληθούς το παρακάτω link περιλαμβάνει την απόφαση του Eurogroup 12/7/2015 όπου ο Νταισελμπλουμ έλεγε: “Έχουμε κάνει πολύ δρόμο, αλλά μένουν ανοιχτά ορισμένα δύσκολα θέματα, οπότε θα αφήσουμε τους αρχηγούς να αποφασίσουν”

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω το δημοσίευμα στο “Ποντίκι” είναι βαθύτατα προσβλητικό και συκοφαντικό και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου στο μέλλον.

https://www.consilium.europa.eu/…/eurogroup/2015/07/12»