Μπανγκλαντές: Μεγάλη πυρκαγιά σε αεροδρόμιο στη Ντάκα – Ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις Βίντεο

Σε αναστολή όλων των πτήσεων από το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Μπανγκλαντές προχώρησαν οι αρχές μετά την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στον εμπορικό τερματικό σταθμό.

Η πυρκαγιά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hazrat Shahjalal στην πρωτεύουσα Ντάκα ξεκίνησε γύρω στις 14:30 τοπική ώρα. Πυκνός μαύρος καπνός σκέπασε την περιοχή και ήταν ορατός σε απόσταση χιλιομέτρων από το σημείο.

Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη πυρκαγιά στη χώρα μέσα σε μόλις πέντε ημέρες. Μία πυρκαγιά την περασμένη Τρίτη στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, όταν αποθήκη χημικών τυλίχθηκε στις φλόγες και η φωτιά εξαπλώθηκε σε ένα εργοστάσιο ενδυμάτων σε μια γειτονιά της Ντάκα, μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου.

Περίπου 36 πυροσβεστικές μονάδες αναπτύχθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τον Talha Bin Jashim, εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέλη της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού, της συνοριοφυλακής και του στρατού της χώρας συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με τον στρατό.