Συνελήφθη 57χρονος οδηγός φορτηγού χωρίς δίπλωμα – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση άδειας για 395 ημέρες

Συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού ένας 57χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό φορτωμένο με αδρανή υλικά, παρότι του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λίγες ημέρες νωρίτερα.

Όπως διαπιστώθηκε, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025 για διάστημα 30 ημερών, έπειτα από παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, που είχε βεβαιωθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Κατά τον νέο έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον σοβαρές τεχνικές παραλείψεις, καθώς έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα, γεγονός που καθιστούσε το όχημα επικίνδυνο για την κυκλοφορία.

Για την υποτροπή του, επιβλήθηκε στον 57χρονο διοικητικό πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 395 ημέρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.